الشارقة وإيجور يتفقان على «عقد الموسمين»

علي معالي (أبوظبي)



اتفق الشارقة مع البرازيلي إيجور كورنادو على عقد يمتد لمدة موسمين، بداية من 2025-2026، فيما صرف الصربي ميلوش، المدير الفني للفريق النظر عن التعاقد مع البرازيلي رون كروز مهاجم بوتافوجو، وهناك أكثر من خيار أمام المدرب، حيث ظهر لاعب آخر في الصورة يتم الاتفاق معه قريباً في مركز رأس الحربة، وهو هداف جيد، وسجل مع فريقه 17 هدفاً في الموسم الماضي، وشارك في العديد من المباريات مقارنة بكروز، الذي تم التوصل معه إلى نقاط مهمة في الاتفاق، إلا أن رؤية ميلوش في النهاية حسمت عدم التعاقد معه، وهو ما يؤكد حالة الاتفاق والتفاهم الكبيرة بين شركة كرة القدم والقائمين على التعاقدات بالنادي الملكي، مع المدرب الصربي.

وكان الاتفاق مع إيجور كورنادو جيداً ومناسباً، في ظل رغبة اللاعب في العودة مجدداً لفريق الشارقة التي استعاد معه لقب الدوري، بعد غياب 23 عاماً، ورغم دخول أندية محلية أخرى على خط التفاوض، وبأسعار أغلى من «الملك»، إلا أن رغبة اللاعب وارتياحه السابق عندما لعب مع الشارقة منذ 2018 حتى رحل إلى الدوري السعودي عام 2021، كانت الحاسمة في عودته إلى بيته القديم، كما أن رغبة ميلوش إيجابية في التعاقد مع اللاعب لأنه يعرف قدراته وشاهده سواء مع الاتحاد السعودي أو الشارقة من قبل، وأثبت الفحص الطبي جاهزية إيجور وشفاء اللاعب التام، من خلال التقرير الذي شاهده ميلوش أثناء الاجتماع مع القائمين على النادي.

وشهدت ملاعبنا تألق إيجور موسم 2018-2019، عندما تُوج بلقب أحسن لاعب أجنبي، بعد أن قاد الشارقة إلى لقب الدوري، كما أن هناك أكثر من لاعب جديد بالفريق من العناصر صغيرة السن يملكون الموهبة، وينتظر تألقهم في الموسم الجديد، إلى جانب إيجور ومنهم البرازيلي الشاب بيرو ومعه كمارا، إضافة إلى الألباني فيتا فيتاي.

وخلال الأيام المقبلة هناك العديد من المفاجآت في البيت الملكي، حتى يتمكن الفريق من دخول الاستعداد للموسم الجديد بخطوط مكتملة، في ظل التحدي الصعب، محلياً وقارياً، والجهد الكبير لشركة الكرة وإدارة النادي ليعود الشارقة أكثر قوة.