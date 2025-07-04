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الرياضة

الجزيرة والنصر.. «السيناريو المكرر» في «انطلاقة المحترفين»

الجزيرة والنصر.. «السيناريو المكرر» في «انطلاقة المحترفين»
4 يوليو 2025 17:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 

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وسط ترقب كبير لحفل سحب قرعة «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لموسم 2025-2026، الذي تنظمه رابطة المحترفين، في الساعة السادسة مساء السبت، بمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في العاصمة أبوظبي، تتجه الأنظار إلى أبرز سيناريوهات الجولة الأولى التي تكررت عبر مواسم الاحتراف الـ17 الماضية.
وتشهد قرعة هذا العام محطة جديدة على خريطة مقرات سحب القرعة، والتي شملت في السنوات الأخيرة معالم بارزة في الدولة مثل «مركز أبوظبي للطاقة»، مقر وزارة الصحة في دبي، فندق ريكسوس بريميوم، استراحة السحب في خورفكان، و«سي وورلد» في جزيرة ياس، تأكيداً على الطابع المتجدد للحدث السنوي.
وتشير الإحصائيات إلى أن مواجهة الجزيرة والنصر تمثل أكثر المباريات تكراراً في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين، بعدما جمعتهما القرعة في 4 مناسبات مختلفة، فاز الجزيرة 3-0 في موسم 2010-2011، وفاز النصر 2-1 في 2012-2013، وتعادل الفريقان 1-1 في 2020-2021، فيما فاز الجزيرة 3-1 في 2023-2024.
وتصدّرت 7 مواجهات قائمة اللقاءات المتكررة ثلاث مرات أو أكثر في الجولة الأولى، شملت الظفرة وعجمان، الوصل وبني ياس، بني ياس وعجمان، الشارقة وكلباء، الوحدة والوصل، العين وخورفكان.
ويشهد الموسم الجديد عودة فريقي الظفرة ودبا إلى دوري المحترفين، بعد حصولهما على بطاقتي الصعود من دوري الدرجة الأولى، فيما تنطلق المنافسات كما جرت العادة في منتصف أغسطس، وهو الموعد الذي تكرر في ثلاث من آخر خمس نسخ، مقابل بداية متأخرة في سبتمبر موسم 2022-2023، وأكتوبر في موسم 2020-2021.
وتراعي آلية قرعة الدوري الذكية، عدداً من المعايير من بينها الالتزام بالنزاهة الرياضية، وتوزيع المباريات بناءً على ترتيب الموسم الماضي 2024- 2015، وموازنة المباريات المهمة والجماهيرية، ومراعاة مواعيد المباريات في نفس الإمارة، ومراعاة المشاركات الخارجية للأندية، وعدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة في نفس المدينة واليوم.
وشهدت قرعة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في الموسم الماضي استخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي» عبر برنامج OPEN AI، للموسم الثاني على التوالي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بجانب استخدام نظام القرعة الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية»، والمطبق منذ موسم 2021- 2022 تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030 الساعية لتحقيق التطوير في كافة الجوانب المرتبطة بمسابقات المحترفين، وترجمة رؤية حكومة الإمارات الذكية.

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