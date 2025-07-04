نهيان بن زايد: المرأة الإماراتية تعكس أبهى صور التقدم في مسيرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مجموعة من الكوادر النسائية من مجلس أبوظبي الرياضي، في لقاء يعكس تقدير القيادة لهن في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية.

وخلال اللقاء، عبّر سموه عن فخره واعتزازه بما تقدمه المرأة الإماراتية من جهد وعطاء، مؤكداً أن وجود الكفاءات النسائية في مواقع العمل الرياضي يعكس مدى النضج التنموي في دولة الإمارات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، وتمهيد الطريق أمامها للإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء.

وقال سموه: «نفخر بما نراه من التزام ومهنية في عمل الكادر النسائي في مجلس أبوظبي الرياضي، والجهود التي تبذلها الموظفات في التخطيط والتنظيم والمتابعة الدقيقة لمختلف الفعاليات والبرامج والمبادرات، ما يعكس دور المرأة الذي لم يعد تكميلياً، بل أصبح محورياً في رسم ملامح النجاح، وتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع».

وقال سموه: «تمثل الرياضة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وتشكل المرأة عنصراً محورياً في تجسيد هذه الرسالة على أرض الواقع، من خلال دورها الفاعل ومشاركتها المتميزة. نثمّن عالياً تفاني موظفات مجلس أبوظبي الرياضي في أداء مسؤولياتهن، وإسهاماتهن النوعية في دعم رؤية المجلس، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات المجتمع الرياضي، حيث يجسدن صورة المرأة الإماراتية القادرة على الجمع بين قوة الإرادة في ميادين العمل، ورفعة القيم في دورها الأسري المهم، لتعكس أبهى صور التقدم في مسيرة الوطن».

من جانبهن، عبّرت الموظفات عن عميق شكرهن وامتنانهن لسمو الشيخ نهيان بن زايد على هذا اللقاء الملهم، مشيدات بدعمه الدائم، وحرصه على توفير بيئة عمل محفزة تُعزز من دور المرأة، وتفتح أمامها آفاق التميز.

كما أعربن عن فخرهن بالانتماء إلى منظومة مجلس أبوظبي الرياضي، والمساهمة في تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية التي جعلت من أبوظبي منصة عالمية للرياضة والتسامح والتنوع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل المؤسسي، وتقدير الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التقدير والاحترام المتبادل، بما يعزز من الأداء المؤسسي، ويحفز على المزيد من الابتكار والتميز.