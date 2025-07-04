انطلاقة قوية لمهرجان العين لسباقات الهجن

العين (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، في ميدان الروضة بمنطقة العين.

وخصّصت منافسات اليوم الأول من المهرجان لسباق سن الفطامين لهجن أبناء القبائل، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد سباقات الهجن، وتضمّنت منافسات اليوم الأول 20 شوطاً، لمسافة 1.5 كلم.

وحلّقت «مرسى» لمالكها عثمان حمد بن فارس الجنيبي، بالمركز الأول، بعد أن كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية، بتوقيت قدره 2:00:04 دقيقة، وتصدر «الصداوي» لذياب سيف بن ناصر الخميسي، منافسات الشوط الثاني، بعد أن حلّ في المركز الأول بتوقيت قدره 2:00:61، وكسبت «هند» لعمر سليم الدودة العامري، الناموس في الشوط الثالث، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 2:04:47 دقيقة، وطار «موال» لسعيد سالم النافع الفلاسي، بناموس الشوط الرابع، بتوقيت قدره 2:05:89 دقيقة.

وتمكّنت «حربة» لأحمد سلطان بن سويدان سالم الغفيلي، من تصدر الشوط الخامس، وتفوقت على منافساتها بتوقيت قدره: 2:20:01 دقيقة، وعانقت «الشاهينية» لحمد مسلم بن سالم محمد الجحافي، الصدارة في الشوط السادس، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 2:03:72 دقيقة، واستطاع «نايف» لعلي ناصر بن جابر الغفراني المري، من الوصول أولاً في الشوط السابع بتوقيت قدره. 2:03:73 دقيقة، ونجحت «افتتاح» لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي، في خطف ناموس الشوط الثامن، بعد أن جاءت في المقدمة بتوقيت قدره 2:02:60 دقيقة، وسيطر «ميلاف» لغريب مسلم بن حمد الجنيبي على منافسات الشوط التاسع، وحلّ في المركز الأول بتوقيت قدره 2:01:80 دقيقة، وفي عاشر الأشواط كان الناموس من نصيب «نسناس» لمحمد علي بن سالم حمدي المشيقري، بعد أن وصل إلى خط النهاية، في توقيت قدره 2:03:83 دقيقة.

وفي الشوط الحادي عشر، فازت «مهدية» لحارب سعيد بن سالم عبدالله الغفيلي، وفي الشوط الثاني عشر تفوقت «الشمالية» لمبخوت أحمد بن سعيد حافر، وفي الشوط الثالث عشر، فاز «نايف» لحسن محسن بن حمد سعيد الجحافي، وفي الشوط الرابع عشر كان الناموس من نصيب «الحاكمة» لنايف سعيد بن هلال الجنيبي، وفي الشوط الخامس عشر فازت «التماس» لعماد غريب بن سعد الجنيبي، وفي الشوط السادس عشر، حلق «شاهين» لحمد سلطان بن سعيد الغفيلي بالمركز الأول، بتوقيت وقدره 2:00:2 دقيقة «أفضل توقيت»، وفي الشوط السابع عشر، فازت «الشاهينية» لحمد الدودة سالم بالأسود العامري، وفي الشوط الثامن عشر، فاز «شاهين» لعلي سالم بن حميد المقبالي، وفي الشوط التاسع عشر، كان المركز الأول والصدارة من نصيب «مهدية» لعبدالله سعيد بن سالم الوهيبي، وفي آخر الأشواط، فاز «الصارم» لسلطان بطي بن سعيد محمد الشامسي.

«الملاك» يشكرون القيادة الرشيدة



تقدم ملاك الهجن المشاركون في مهرجان العين لسباقات الهجن، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته ودعمه لرياضة الهجن، وعلى توجيهاته بإقامة المهرجان في منطقة العين، كما تقدموا بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب ملاك الهجن عن سعادتهم بانطلاق فعاليات المهرجان، وتوفير كافة المعينات لهم من قبل اللجنة المنظمة المتمثلة في مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، واتحاد سباقات الهجن، لتأكيد حضورهم القوي في هذا الحدث الذي يعتبر مجرد التواجد فيه مكسباً للجميع.