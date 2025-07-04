«العقدة» تحطم قلب أوساكا في ويمبلدون!



لندن (أ ف ب)



تواصلت عقدة اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بانتهاء مشوارها عند الدور الثالث، بعد خسارتها أمام وصيفة رولان جاروس لعام 2021 الروسية المخضرمة أناستازيا بافليوتشينكوفا 6-3 و4-6 و4-6.

صحيح أن أوساكا باتت بعيدة كل البعد، عما كانت عليه حين أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021 وفلاشينج ميدوز عامي 2018 و2020، لكن حتى في أوج عطائها وقبل مشاكلها النفسية، ومن ثم ابتعادها بسبب الأمومة، لم تتمكن اليابانية قط من الوصول أبعد من الدور الثالث في البطولة الإنجليزية.

ومنذ تتويجها الكبير الرابع والأخير عام 2021 في أستراليا المفتوحة، فشلت أوساكا في الذهاب أبعد من الدور الثالث في 12 مشاركة لها في «الجراند سلام»، فيما غابت ابنة الـ27 عاماً المصنفة حالياً 53 عالمياً عن منصة التتويج بالمجمل منذ البطولة الأسترالية أيضاً، لكنها وصلت هذا الموسم إلى نهائي دورة أوكلاند، حيث خسرت أمام الدنماركية كلارا تاوسون.

ومن جهتها، ستخوض بافليوتشينكوفا، ابنة الـ34 عاماً المصنفة 50 عالمياً، الدور الرابع في ملاعب نادي عموم إنجلترا للمرة الثانية، بعد أولى عام 2016، حين وصلت إلى ربع النهائي، وهي ستلتقي في اختبارها التالي الفرنسية ديان باري أو البريطانية سوناي كارتال.

وتأهلت إلى الدور الرابع أيضاً الأميركية أماندا أنيسيموفا الثالثة عشرة، بفوزها على المجرية دالما جالفي 5-3 و5-7 و6-3.

ولدى الرجال، لم يتأثر الأميركي بن شلتون المصنف عاشراً بتوقف مباراته الخميس مع الأسترالي رينكي هيجيكاتا بسبب الظلام، حين كان يرسل من أجل حسمها، وبلغ الدور الثالث بفوزه بالشوط العاشر للمجموعة الثالثة، منيها اللقاء 6-2 و7-5 و6-4.

ويلتقي ابن الـ22 عاماً في ظهوره الثاني توالياً في الدور الثالث للبطولة الإنجليزية من أصل ثلاث مشاركات مع مواطنه براندون ناكاشيما أو الإيطالي لورنتسو سونيجو.