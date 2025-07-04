السبت 5 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح: لم أتخيل أن شيئاً ما يخيفني من العودة إلى ليفربول

صلاح: لم أتخيل أن شيئاً ما يخيفني من العودة إلى ليفربول
4 يوليو 2025 18:38

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دموع لاعبي البرتغال في «مونديال الأندية»!
لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا


عبر النجم المصري محمد صلاح عن صدمته الشديدة لوفاة البرتغالي ديوجو جوتا، زميله في نادي ليفربول بطل إنجلترا في كرة القدم، بحادث سير في إسبانيا، مشيراً إلى صعوبة التحاقه مجدداً بفريقه.
كتب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «أنا حقاً عاجز عن الكلام، حتى يوم أمس، لم أتخيل أن شيئاً ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد العطلة».
تابع ابن الثالثة والثلاثين «سيكون صعباً جداً تقبل غياب ديوجو عندما نعود».
وتوفي جوتا وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا، إثر حادث سير على طريق سريع في إسبانيا على مقربة من الحدود البرتغالية.
أضاف صلاح، أفضل لاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة «أفكاري مع زوجته وأطفاله، وبالطبع والديه اللذين خسرا فجأة نجليهما، القريبون من ديوجو وشقيقه أندريه يحتاجون لكل الدعم الذي يمكن الحصول عليه، لن ننساهم أبداً».
وانحرفت سيارة جوتا «عن المسار» قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (جارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوجو (28 عاماً) وشقيقه الأصغر أندريه (25 عاماً)، وهو أيضاً لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.
وأظهرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر حطام سيارة قالت إنها من نوع لامبورجيني يملكها جوتا.
في عام 2020، تعاقد ليفربول ومدربه الألماني آنذاك يورجن كلوب مع جوتا الذي لم يتأخر في تبرير قيمة الصفقة التي انتقل بها من ولفرهامبتون (نحو 50 مليون يورو) والتي اعتبرها البعض مرتفعة جداً داخل النادي الغني بالنجوم في خطه الهجومي (صلاح، البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني)، بسرعة كبيرة.
مع «الريدز»، وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (2022) وفاز بكأس الرابطة (2022)، كأس الاتحاد الإنجليزي (2022) والدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية أبريل، وهو اللقب الـ20 في تاريخ النادي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
ديوجو جوتا
آخر الأخبار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
علوم الدار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
الرياضة
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
اليوم 12:23
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
الأخبار العالمية
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
اليوم 12:21
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
اليوم 12:08
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©