السبت 5 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كارتال.. «الانتصار الأكبر» في «حياة الإصابات»!

كارتال.. «الانتصار الأكبر» في «حياة الإصابات»!
4 يوليو 2025 18:56

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
بورجيس يكرم جوتا في ويمبلدون
رادوكانو «محبطة» من «الكرة الطائرة» في «ويمبلدون»!


تأهلت البريطانية سوناي كارتال إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى، بأداء رائع ضد الفرنسية الصاعدة من التصفيات ديان باري، حيث فازت بتسعة أشواط متتالية، لتقلب تأخرها 4-1 إلى انتصار 6-4 و6-2.
وسيطرت باري، التي سحقت ديانا شنايدر المصنفة 12 في الجولة الأخيرة، على المباراة في وقت مبكر، حيث مزجت بين الضربات الخلفية المنخفضة والبطيئة مع الضربات الأمامية القوية التي تركت كارتال تحك رأسها.
لكن اللاعبة البريطانية نجحت في النهاية في التعامل مع التحدي، وبفضل تشجيع جماهيري كبير، بدأت هجوماً لا يمكن إيقافه ضمن لها الفوز بالمجموعة الأولى، ثم تقدمت 4-صفر في المجموعة الثانية.
وبدا أن روح باري اختفت مع دقة ضرباتها واستغلت اللاعبة البريطانية (23 عاماً) الفرصة بشكل كامل بتسديدات أمامية قوية لتحقق أكبر انتصار في مسيرتها الحافلة بالإصابات. 

التنس
إنجلترا
لندن
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
آخر الأخبار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
علوم الدار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
الرياضة
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
اليوم 12:23
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
الأخبار العالمية
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
اليوم 12:21
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
اليوم 12:08
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©