كارتال.. «الانتصار الأكبر» في «حياة الإصابات»!



لندن (رويترز)



تأهلت البريطانية سوناي كارتال إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى، بأداء رائع ضد الفرنسية الصاعدة من التصفيات ديان باري، حيث فازت بتسعة أشواط متتالية، لتقلب تأخرها 4-1 إلى انتصار 6-4 و6-2.

وسيطرت باري، التي سحقت ديانا شنايدر المصنفة 12 في الجولة الأخيرة، على المباراة في وقت مبكر، حيث مزجت بين الضربات الخلفية المنخفضة والبطيئة مع الضربات الأمامية القوية التي تركت كارتال تحك رأسها.

لكن اللاعبة البريطانية نجحت في النهاية في التعامل مع التحدي، وبفضل تشجيع جماهيري كبير، بدأت هجوماً لا يمكن إيقافه ضمن لها الفوز بالمجموعة الأولى، ثم تقدمت 4-صفر في المجموعة الثانية.

وبدا أن روح باري اختفت مع دقة ضرباتها واستغلت اللاعبة البريطانية (23 عاماً) الفرصة بشكل كامل بتسديدات أمامية قوية لتحقق أكبر انتصار في مسيرتها الحافلة بالإصابات.