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الرياضة

واقعة غريبة في ويمبلدون!

واقعة غريبة في ويمبلدون!
4 يوليو 2025 19:10

 
لندن (د ب أ)

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احتاج الأميركي بن شيلتون 69 ثانية لإكمال مباراته في الدور الثاني أمام رينكي هيجيكاتا، في حدث غريب خلال بطولة ويمبلدون للتنس.
وكان شيلتون، المصنف العاشر في البطولة، على بعد شوط واحد من الفوز، عندما قرر الحكم ناتشو فوركاديل إيقاف المباراة بسبب ضعف الإضاءة في الساعة 29: 9 مساء الخميس.
وعاد الثنائي للملعب اليوم، وبعد القيام بالإحماء المعتاد لمدة خمس دقائق، بدأ شيلتون المباراة بإرسال مباشر.
كان الإرسال التالي لشيلتون خارج الملعب، لكن رد هيجيكاتا على الإرسال الثاني كان بعيداً أيضاً.
بعدها لعب شيلتون إرسالين مباشرين آخران ليفوز بالمباراة بنتيجة 6 - 2، و7 - 5، و6 - 4 في دقيقة واحدة تقريباً، وذلك بعد حوالي 18 ساعة من بدء اللقاء.
وقال شيلتون مبتسماً: «أعتقد أنها مباراة رائعة، شكراً للجميع على البقاء لوقت متأخر، ولحضورهم مرة أخرى».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن شيلتون سيواجه في الدور الثالث المجري مارتون فوتشوفيتش، الذي تغلب على الفرنسي جايل مونفيس 6 - 4 و1 - 6 و4 - 6 و7 - 6 و6 - 4.

التنس
لندن
إنجلترا
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
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