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الرياضة

ريكيلمي ينتقل من أتلتيكو مدريد إلى بيتيس

ريكيلمي ينتقل من أتلتيكو مدريد إلى بيتيس
4 يوليو 2025 19:22

 
مدريد (أ ف ب)

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انتقل لاعب الوسط الدولي الإسباني رودريجو ريكيلمي من أتلتيكو مدريد إلى ريال بيتيس بعقد يمتد حتى 2030، وذلك وفق ما أعلن الناديان.
وقال نادي العاصمة في بيان «توصل أتلتيكو مدريد وريال بيتيس إلى اتفاق يقضي بانتقال رودريجو ريكيلمي إلى ريال بيتيس»، من دون أن يحدد قيمة صفقة التخلي عن ابن الـ25 عاماً الذي تأسس كروياً في النادي.
لكن الصحافة الإسبانية قدرت صفقة انتقال الجناح الأيسر إلى بيتيس الذي يشارك الموسم المقبل في مسابقة «يوروبا ليج»، بقرابة 25 مليون يورو.
ويسعى النادي الأندلسي الذي أكد التوقيع مع ريكيلمي حتى عام 2030 في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تعويض رحيل ابن الـ19 ربيعاً خيسوس رودريجيس إلى كومو الإيطالي.

 

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