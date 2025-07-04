بايرن ميونيخ «قلق» من حكم مباراة سان جيرمان في «مونديال الأندية»!



أتلانتا (د ب أ)



ربما يكون لدى اللاعبين الألمان الدوليين في فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ما يبرر قلقهم بشأن اختيار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان.

وتأتي المباراة التي تقام في أتلانتا، السبت، بعد عام ويوم واحد من إدارة أنتوني تايلور لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا في «يورو 2024»، والتي كانت أيضاً في دور الثمانية. وبشكل مثير للجدل لم يمنح تايلور المنتخب الألماني ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مارك كوكريا من تسديدة من جمال موسيالا، عندما كانت نتيجة المباراة هي التعادل 1-1 .

وفاز المنتخب الإسباني، الذي تُوج بلقب البطولة في النهاية، 2-1 بعد الوقت الإضافي.

واعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في تقرير للجنة الحكام بأنه «كان يفترض أن يمنح ركلة جزاء» في هذه الحالة.

ويمكن أن تشهد تشكيلة البايرن في مباراة الغد خمسة لاعبين من المنتخب الألماني الذين شاركوا في تلك المباراة وهم موسيالا ومانويل نوير وجوشوا كيميتش وجوناثان تاه وتوماس مولر.