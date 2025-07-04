ويمبلدون تطرد بطلة أستراليا!



لندن (رويترز)



أصبحت الأميركية ماديسون كيز أحدث المصنفات اللاتي يودعن بطولة ويمبلدون للتنس بخسارتها 6-3 و6-3 أمام الألمانية لورا سيجموند المصنفة 104 عالمياً في الدور الثالث.

ولم تكن المصنفة السادسة بالمستوى الذي مكنها من الفوز بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن هذا العام، وارتكبت 31 خطأ سهلاً، وغابت الدقة عن ضربات إرسالها في الملعب رقم 2 المشمس.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المباراة، وتقدمت سيجموند 4-2 بتسديدة ساقطة رائعة، ومضت في طريقها لحسم المجموعة الأولى.

وكسرت كيز إرسال منافستها في الشوط الأول من المجموعة الثانية بضربة أمامية وشجعت نفسها أملاً في العودة في النتيجة.

لكن ذلك لم يفلح إذ ردت سيجموند (37 عاماً) الكسر مباشرة ثم ارتكبت كيز خطأً سهلاً آخر لتنجح اللاعبة الألمانية في كسر إرسال منافستها للمرة الثانية في المجموعة الثانية.

وارتكبت كيز خطأ مزدوجاً عندما كانت ترسل للبقاء في المباراة، ورغم أنها أنقذت ثلاث نقاط للمباراة فإنها لم تستطع منع سيجموند من تحقيق الفوز.

وهذا هو الفوز الثاني الذي تحققه سيجموند على اللاعبة الأميركية في ثالث مباراة تجمع بينهما في مسيرتيهما الاحترافية وثأرت لخسارتها في الدور الأول في ويمبلدون 2016.

وقفزت سيجموند، التي أصبحت أكبر لاعبة متبقية في منافسات فردي السيدات، بسعادة غامرة عندما حسمت تأهلها للدور الرابع في ويمبلدون للمرة الأولى على الإطلاق حيث تواجه الأرجنتينية سولانا سييرا.

وقالت سيجموند في مقابلة على جانب الملعب «ألعب لنفسي فقط، لا أشعر أنني بحاجة لإثبات أي شيء بعد الآن، من المهم أن أتذكر سبب قيامي بهذا الأمر، أنا ألعب من أجلي ولا أشعر بالضغط بهذه الطريقة».