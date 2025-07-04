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الرياضة

فيريرا مدرباً جديداً للزمالك

فيريرا مدرباً جديداً للزمالك
4 يوليو 2025 20:28


القاهرة (أ ف ب)

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تعاقد الزمالك المصري مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا ليتولى مهام الإشراف الفني على الفريق الأول في الموسم الجديد، بحسب ما أعلن ثالث الدوري المصري لكرة القدم الموسم الماضي.
وقال الزمالك على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «الملك يانيك فيريرا هنا».
وسيحل فيريرا خلفاً للمدرب أيمن الرمادي الذي قاد الزمالك في نهاية الموسم الماضي، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح، فيما أنهى الدوري المصري في المركز الثالث.
وكان الرمادي رابع مدرب يتولى منصب المدير الفني للزمالك في الموسم المنقضي بعد البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري كريستيان جروس والبرتغالي جوزيه بيسيرو.
وكان الزمالك عين جون إدوارد مدير التعاقدات السابق بنادي فاركو مديراً رياضياً له، وتولى إدوارد مهمة التفاوض مع فيريرا حسبما كشف مصدر بنادي الزمالك لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر «التعاقد يمتد لموسمين على أن يتم تقييم الوضع عقب الموسم الأول بموافقة الطرفين، وسيحضر المدرب البلجيكي برفقة جهاز معاون يضم مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى ومخطط أحمال ومحلل أداء، على أن يستمر حازم إمام ضمن الجهاز مدرباً مساعداً».
ويبلغ فيريرا من العمر 44 عاماً، وبدأ مشواره التدريبي وهو في سن الرابعة والعشرين مدرباً لفريق الشباب بنادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن يعمل مدرباً مساعداً لمواطنه ميشيل بريدوم في فريقي خنت في بلجيكا والشباب السعودي.
وفي عام 2012 درب فيريرا فريق شارلروا وهو في سن 31 عاماً فقط ليصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي، وضمت مسيرة فيريرا تدريب أندية شارلروا وسانت ترويدن وستاندار لييج وميشلين وبيفرين في بلجيكا في الفترة من 2012 حتى 2018.
وفي هذه الفترة قاد سانت ترويدن للصعود من الدرجة الثانية للدوري الممتاز موسم 2014-2015، ثم حقق لقب كأس بلجيكا مع ستاندار لييج موسم 2015-2016.
وفي عام 2019 انتقل فيريرا لتدريب فريق الفتح السعودي لمدة 3 مواسم، ثم درب أومونيا القبرصي قبل أن يعود للسعودية لتدريب فريق الرياض لفترة قصيرة عام 2023. وكانت آخر محطاته التدريبية مع فريق دارينج بروكسل (مولنبيك سابقاً) في دوري الدرجة الثانية البلجيكي والذي تركه في أبريل الماضي.

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