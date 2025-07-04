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الرياضة

هاميلتون ينعش الأمل في «جائزة بريطانيا»

هاميلتون ينعش الأمل في «جائزة بريطانيا»
4 يوليو 2025 20:38

 
سيلفرستون (رويترز)

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أنعش لويس هاميلتون سائق فيراري الآمال في تحقيق إنجاز جديد في سباق جائزة بريطانيا الكبرى بتسجيله أسرع لفة في التجارب الحرة الأولى، بينما قدم أرفيد ليندبلاد (17 عاماً) أداءً قوياً في ظهوره الأول مع رد بول.
وفي أفضل محاولاته، قطع هاميلتون (40 عاماً)، الذي لم يصعد لمنصة التتويج في آخر 13 سباقاً، لكنه فاز بالسباق المقام على أرضه تسع مرات، الحلبة في زمن قدره دقيقة واحدة و26.892 ثانية.
وكان لاندو نوريس سائق مكلارين، المرشح للفوز الأول على أرضه يوم الأحد، أبطأ بمقدار 0.023 ثانية لكنه تفوق على زميله في الفريق أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام والذي جاء في المركز الثالث بفارق 0.150 ثانية عن الصدارة.
ويتصدر بياستري الترتيب العام بفارق 15 نقطة أمام نوريس مع انتصاف الموسم في حلبة سيلفرستون، ويتصدر مكلارين الترتيب العام للصانعين بفارق 207 نقاط أمام فيراري ثاني الترتيب.
وجاء شارل لوكلير زميل هاميلتون في الفريق في المركز الرابع بينما حل جورج راسل سائق مرسيدس خامساً.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هاميلتون في سباق جائزة كبرى على أرضه سائقا لفيراري، الفريق الوحيد ضمن الأربعة الأوائل الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم.
وحل ليندبلاد، الذي يشارك مكان يوكي تسونودا في التجارب الحرة الأولى فقط، في المركز 14 متأخراً بنصف ثانية فقط عن زميله وحامل اللقب ماكس فرستابن، الذي احتل المركز العاشر.
واضطر رد بول إلى الحصول على إعفاء خاص من الاتحاد الدولي للسيارات بما يمكن السائق السويدي ذا الأصول الهندية من القيادة دون السن القانونية المحددة عند 18 عاماً. وكان كريستيان هورنر رئيس الفريق سعيدا بما قدمه ليندبلاد.
وقال هورنر عن سائق «الفورمولا- 2» المرشح لمقعد في فريق ريسنج بولز «أعتقد أنه قدم أداءً جيداً، وكانت ملاحظاته واضحة وموجزة، إنه بلا شك موهبة واعدة للمستقبل».
وليندبلاد ثاني سائق يسجل ظهوره الأول في جائزة كبرى بالبطولة في مثل هذه السن الصغيرة بعد فيرستابن الذي شارك في تجارب سباق جائزة اليابان الكبرى في عام 2014، بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاده 17.
وفقد البرازيلي الصاعد جابرييل بورتوليتو السيطرة على سيارته لكن دون وقوع حادث مؤسف.

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