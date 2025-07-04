«اليويفا» يُغرم تشيلسي وبرشلونة لخرق القواعد المالية



نيون (أ ب)



قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تغريم تشيلسي الإنجليزي 20 مليون يورو (6. 23 مليون دولار) وبرشلونة الإسباني 15 مليون يورو (7. 17 مليون دولار) لخرق قواعد المراقبة المالية.

وسيتعين على الناديين دفع عشرات الملايين من اليورو (أو الدولارات) الإضافية في المواسم المقبلة إذا فشلا في تحقيق الأهداف المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وكان تشيلسي يخضع للتحقيق بسبب بيع فندقين بقيمة 5. 76 مليون جنيه إسترليني (4. 104 مليون دولار) بين شركات تابعة للشركة القابضة للنادي،«بلوكو 22إل تي دي».

يذكر أن تشيلسي يملكه تود بولي وشركة كليرليك كابيتال منذ عام 2022.