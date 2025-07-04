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الرياضة

نوريس يتصدر «التجربة الثانية» في «جائزة بريطانيا»

نوريس يتصدر «التجربة الثانية» في «جائزة بريطانيا»
4 يوليو 2025 21:01

 
لندن (د ب أ)

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تصدر البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، بعد حلوله ثانياً في التجربة الحرة الأولى.
وسجل نوريس دقيقة واحدة و816. 25 ثانية على مضمار سيلفرستون، وهو أسرع زمن اليوم، ومتفوقاً بفارق 222. 0 ثانية عن تشارل لوكلير سائق فيراري.
وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثالث، بعد تصدره التجربة الحرة الأولى، وجاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين في المركز الرابع.
ولم يصعد هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، إلى منصة التتويج، منذ انتقاله من مرسيدس إلى فيراري هذا الموسم، وكانت أفضل نتيجة له هذا العام هي المركز الرابع في سباق إميليا رومانيا وسباق النمسا.
وسيحاول هاميلتون الصعود على أدنى تقدير إلى منصة التتويج في السباق البريطاني، بصفته البطل القياسي للسباق برصيد تسعة انتصارات.
من جانبه يطارد نوريس لقبه الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، بعدما استعاد توازنه بعد عطلة نهاية أسبوع كارثية في كندا، حيث اصطدم بزميله بياستري ، وفاز الأسبوع الماضي بلقب سباق جائزة النمسا الكبرى، ليقلص الفارق مع بياستري في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين إلى 15 نقطة.
وعلى مضمار سيلفرستون، سيحاول فريق ريد بول تجاوز نهاية الأسبوع المروعة، حيث خرج سائق الهولندي الفائز بلقب بطولة العالم في المواسم الأربعة الماضية، ماكس فيرستابن من السباق الماضي في اللفة الأولى بعد حادث تصادم مع كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، بينما أنهى السائق الآخر يوكي تسونودا السباق في المركز السادس عشر.
وجاء فيرستابن في المركز الخامس في التجربة الحرة الثانية، بعد أن حل عاشراً في التجربة الأولى، وحل زميله تسونودا في المركز الخامس عشر عقب غيابه عن التجربة الأولى ومشاركة السائق اليافع أرفين ليندبلاد.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
مكلارين
لاندو نوريس
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