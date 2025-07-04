5 لاعبين يطلبون الرحيل عن مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، كان من بين خمسة لاعبين أبلغوا إدارة النادي برغبتهم في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن راشفورد، الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً لأستون فيلا، وأليخاندرو جارناتشو وأنتوني، وجادون سانشو وتيريل مالاسيا أبلغوا إدارة النادي بأنهم يرون مستقبلهم في مكان آخر.

وجاء رد مانشستر بتأخير عودتهم لتدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد لنهاية يوليو الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت لهم للبحث عن أندية جديدة.

وفي حال عدم تمكن أي منهم من الانتقال لنادٍ آخر قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم الترحيب به في الفريق.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ماتيوس كونيا، الذي تم التعاقد معه هذا الصيف، سيحصل على الرقم 10 في الموسم الجديد، وأبلغ مسؤولو مانشستر يونايتد ممثلي راشفورد بهذا القرار.

وسجل راشفورد أربعة أهداف في 17 مباراة مع أستون فيلا، ولكن الفريق رفض تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، الموجود في عقد استعارة اللاعب. ويبدو أن راشفورد «27 عاماً»، الذي خرج من حسابات مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب روبن أموريم، يفضل الانتقال إلى برشلونة، ولا يريد الانتقال إلى لندن، مستبعداً الانتقال لفرق مثل أرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

وهناك أيضاً تقارير تفي بوجود رغبات من أندية ألمانية وإيطالية وسعودية لضم اللاعب الذي سجل 17 هدفاً في 62 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.

في المقابل، سجل جارناتشو، الذي شارك مع الفريق الأول بعمر 17 عاماً في 2022 بعدما انضم للفريق من أتلتيكو مدريد في 2020، 16 هدفت في 93 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ولكن علاقته بأموريم تدهورت أيضاً بعدما عبر عن إحباطه على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر استبعاده من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره الفريق أمام توتنهام.

وارتبط اسم اللاعب الأرجنتيني بتشيلسي ونابولي، بطل الدوري الإيطالي.

وفشل أنتوني في تبرير سعره المرتفع بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادماً من أياكس في صفقة بلغت 82 مليون جنيه إسترليني عام 2022، لكنه استعاد مستواه المميز بعد انتقاله إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وعاش سانشو فترة صعبة في مانشستر يونايتد عقب انضمامه للفريق من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) في 2021 .

وترجع آخر مشاركة له مع مانشستر يونايتد منذ أن تدهورت علاقته بالمدرب السابق إريك تن هاج في صيف 2023، بطولة كأس الدرع الخيرية 2024 أمام مانشستر سيتي.

وبعد أن قضى الموسم الماضي معارا لتشيلسي، فضل تشيلسي دفع الغرامة المقدرة بـ5 ملايين جنيه إسترليني بدلاً من التعاقد مع سانشو بشكل دائم مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت بعض التقارير إلى أنه أجرى مفاوضات مع يوفنتوس.

وشارك مالاسيا، الذي انضم لمانشستر يونايتد من فينورد في 2022 مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، في ثلاث مباريات بالدوري مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل لأيندهوفن على سبيل الإعارة.