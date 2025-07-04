هل يحطم «ميسي الصغير» آمال تشيلسي في «مونديال الأندية»؟

معتز الشامي (أبوظبي)



يخوض جناح بالميراس البرازيلي إستيفاو ويليان مباراته الأخيرة مع فريق طفولته مساء اليوم، أو يحاول إقصاء تشيلسي -الذي سيلعب له مستقبلاً- من كأس العالم للأندية، ويأتي موعد اللاعب البالغ «18 عاماً» مع الحظ، بعد أن تعاقد تشيلسي معه مقابل 29.1 مليون جنيه إسترليني مبدئياً، مع 19.7 مليون جنيه إسترليني إضافات، في الصيف الماضي، قبل السماح له بالبقاء مع ناديه الحالي لمدة عام آخر، ووافق «البلوز» أيضاً على مشاركة إستيفاو مع الفريق البرازيلي في كأس العالم للأندية قبل الانضمام إلى قلعة ستامفورد بريدج، وكان هذا يترك احتمالاً، وإن كان بعيداً، بأن يواجه تشيلسي إستيفاو قبل انضمامه، ويحدث ذلك الآن في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا، عندما يلتقي الفريقان في ربع النهائي.

وقال مدرب بالميراس أبيل فيريرا «آمل أن يبذل قصارى جهده ليرى مالكو تشيلسي كل الإمكانات والجودة التي يتمتع بها، ستكون فرصة له لإظهار قدراته، نتوقع منه تقديم أفضل ما لديه، وإظهار أقصى قدراته، والهجوم والدفاع، ووداع جماهيرنا، ساعدناه على النمو رجلاً ومحترفاً، قد تكون هذه لحظة مناسبة لوداعه في مباراة رائعة».

ولكن مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا لم يرغب في التورط في الكثير من التعليقات، حيث قال إنه رغم أنه التقى بأسرة اللاعب، إلا أنه لم يتحدث مع إستيفاو بعد، وأضاف ماريسكا: «يمكننا الحديث عن المستقبل عندما تنتهي هذه المسابقة، وفي هذه اللحظة هو لاعب في بالميراس ونحن هنا للعب المباراة ضد بالميراس، وليس استيفاو ونأمل أن نتمكن من الفوز».

ولم يتحدث إستيفاو إلى وسائل الإعلام قبل المباراة في الوقت الذي كان فيه بالميراس يسعى لتهدئة الضجيج حول اللاعب الشاب الذي أصبح في دائرة الضوء بشكل متزايد في واحدة من أكبر مباريات النادي البرازيلي في السنوات الأخيرة.

وفي الموسم الماضي، أصبح إستيفاو أول لاعب تحت سن 18 عاما يحقق 20 هدفاً في موسم واحد في الدوري البرازيلي، محطماً الرقم القياسي الذي سجله نيمار، بتسجيله 12 هدفاً وإضافة ثماني تمريرات حاسمة، واستأنف الموسم الجديد في أميركا الجنوبية في فبراير، وسجل استيفاو 11 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات، وفي كأس العالم للأندية، فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين،، حيث حصل على لقب ميسينيو «ميسي الصغير» في البرازيل.