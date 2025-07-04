وفاة جوتا تهدد تشيلسي بخسارة نجمه في كأس العالم للأندية!



معتز الشامي (أبوظبي)



قال إنزو ماريسكا إنه يترك القرار للاعب بيدرو نيتو بشأن جاهزيته لمواجهة بالميراس، بعد أن أعفى تشيلسي الجناح من التدريبات في أعقاب وفاة صديقه وزميله الدولي ديوجو جوتا، ولعب نيتو مع جوتا في ولفرهامبتون، وفاز بدوري الأمم الأوروبية، إلى جانب مهاجم ليفربول والبرتغال الشهر الماضي.

وسادت أجواء كئيبة في معسكر تشيلسي التدريبي استعداداً لمواجهة بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية اليوم الجمعة، سُمح لنيتو بالغياب عن التدريب، ولم يكن ماريسكا متأكداً من جاهزيته للعب.

وقال ماريسكا «إنه يوم حزين للغاية، أجد صعوبة في التعبير، إنه لأمرٌ صعب للغاية، أشعر بشيء من العجز في هذا الموقف، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص حبي لعائلة جوتا، إنها مأساة كبيرة لهم، أما بيدرو، فهو حزين للغاية، ربما أكثر من ذلك، نحن قريبون من بيدرو لدعمه»

وأضاف: «قرار اللعب بيد بيدرو تماماً، تحدثتُ معه هذا الصباح، نحن ندعمه، أي قرار يتخذه هو القرار الصائب»، فيما أعرب مارك كوكوريلا عن ثقته في قدرة نيتو، الذي سجل 3 أهداف خلال البطولة، على الارتقاء إلى مستوى الحدث إذا شارك في المباراة.

وقال الظهير الأيسر لتشيلسي: «على المدرب اتخاذ القرار، لكن من المهم أن يشعر بيدرو بالارتياح، كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية، لكن غدا يوم طويل، وأياً كان قراره، فسيكون جيدا، لكنه الآن لاعب في حالة جيدة، وأعتقد أن بيدرو قادر على مساعدتنا في هذه المباراة».

وأضاف كوكوريلا: «كان حزيناً في الصباح، ولم تكن تلك أفضل لحظاته، لكننا حاولنا التماسك، وفي فترة ما بعد الظهر تحسنت حالته قليلاً، وقلت له إنه إذا لعب، سيسجل، وهذا قدرنا، نأمل أن نُظهر له حبنا وجميع أصدقائنا ونُهدي له الهدف».

ويعاني تشيلسي أيضاً من مشاكل في اختيار لاعبي الوسط، يقضي مويسيس كايسيدو عقوبة إيقاف لمباراة، وكشف ماريسكا أن روميو لافيا، الذي لم يشارك في التدريبات هذا الأسبوع، موضع شك بسبب مشكلة عضلية.