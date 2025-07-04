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الرياضة

45 لاعباً يواجهون خطر الغياب عن نصف نهائي «مونديال الأندية»

45 لاعباً يواجهون خطر الغياب عن نصف نهائي «مونديال الأندية»
4 يوليو 2025 21:57

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه 45 لاعباً خطر الغياب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية، من بينهم 7 من تشيلسي، و6 من بايرن ميونيخ، و6 من بوروسيا دورتموند، حيث يوقف اللاعبون لمباراة بعد حصولهم على إنذارين.
وكان مويسيس كايسيدو وجوب بيلينجهام وقعا بالفعل ضحية لهذه القاعدة، حيث تم إيقافهما عن لعب مباراتيهما في ربع النهائي بعد حصولهما على إنذارين في جولات سابقة، ويُنهي الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» كل شيء بعد ربع النهائي، لذا، على اللاعب تجنّب بطاقتين صفراوين في أول 5 مباريات له لتجنب الإيقاف، وتؤدي البطاقة الحمراء في أي مرحلة من مراحل كأس العالم للأندية إلى الإيقاف لمباراة.
وتضم قائمة اللاعبين المهددين عن الغياب عن نصف نهائي المونديال بيدرو نيتو، ريس جيمس، ليام ديلاب، مارك كوكوريلا، توسين أدارابيويو، كول بالمر، ليفي كولويل «تشيلسي»، ونوناتو، مارتينيلي، كينو، فاكوندو بيرنال، جون أرياس، خوان بابلو فريتس، تياجو سانتوس، جيرمان كانو «فلوميننسي»، فابيان رويز، جواو نيفيز، ماركينيوس «سان جيرمان»، وليون جوريتزكا، جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، كونراد لايمر، هاري كين، جمال موسيالا «بايرن ميونيخ»، رافائيل فيجا، ريتشارد ريوس، أجوستين جياي، فيليبي أندرسون، ويفرتون، إستيفاو، أنيبال مورينو «بالميراس» محمد القحطاني، روبن نيفيز، رينان لودي، كاليدو كوليبالي، متعب الحربي، ماركوس ليوناردو «الهلال»، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام «ريال مدريد»، فيليكس نميشا، يان كوتو، كارني تشوكويميكا، رامي بن سبعيني، ماكسيميليان بيير، سيرهو جيراسي «دورتموند».

 

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