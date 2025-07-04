رسائل حُب من زملاء «أنفيلد» بعد رحيل جوتا



علي معالي (أبوظبي)



عبر العديد من أصدقاء البرتغالي ديوجو جوتا عن حزنهم العميق لرحيل اللاعب الذي نعاه نجوم العالم، ومنهم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي قال: «أنا عاجزٌ عن التعبير، لم أتخيل يوماً أن شيئاً ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف، زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جداً تقبّل غياب ديوجو عند عودتنا، وأتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه، ويحتاج كل من يُقرب من ديوجو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الممكن لن ننساهم أبداً».

وقال مدربه السابق يورجن كلوب: «هذه لحظةٌ أعاني فيها، لابد أن هناك غايةً أكبر، لكنني لا أستطيع رؤيتها، أحزنني نبأ وفاة ديوجو وشقيقه أندريه، ولم يكن ديوجو لاعباً رائعاً فحسب، بل كان أيضاً صديقاً عزيزاً، وزوجاً، وأباً مُحباً وعطوفاً، سنفتقدكما كثيراً!

أما الهولندي فان دايك مدافع الفريق قال: «يا رجل، لا أصدق ذلك، لا أريد تصديقه، أشعر بحزن شديد وعدم تصديق، يا له من إنسان، يا له من لاعب، والأهم من ذلك، يا له من رجل عائلة لا يُصدق، وكنت تعني الكثير لنا جميعاً، وستظل كذلك دائماً، أن تفقد عائلتك ولدين وزوجا وأباً هو أمر لا يُصدق، إنه لأمر قاسٍ، قلبي ينفطر على عائلتك الجميلة، وعلى روت وأطفالك، أعدك أننا سنكون دائماً بجانب عائلتك في هذه الأوقات الصعبة وما بعدها، بطلٌ للأبد، رقم 20 للأبد، لقد كان شرفاً لي أن أقف بجانبك في الملعب، وأن أكون صديقك خارجه، سنفتقدك بشدة ولن ننساك أبداً، سيبقى إرثك خالداً».

وقال زميله بالفريق آندي روبيرستون: «أود التحدث عن صديقي، الرجل الذي أحببته وسأفتقده بشدة، يمكنني التحدث عنه لاعباً لساعات، لكن لا شيء من هذا يهمني الآن، إنه الرجل، الإنسان، كان رجلاً طيباً، الأفضل، صادقاً جداً، طبيعياً، وواقعياً، مليئاً بالحب للأشخاص الذين يهتم لأمرهم، ومليء بالمرح، كنا نمزح بأنه أيرلندي جداً، كنت أحاول أن أصفه بأنه أسكتلندي، بالطبع، حتى أنني كنت أناديه ديوجو ماكجوتا، كنا نشاهد لعبة السهام معاً، ونستمتع بسباق الخيل، كانت زيارة تشيلتنهام هذا الموسم من أبرز لحظاتها، بل من أفضلها، آخر مرة رأيته فيها كانت أسعد يوم في حياته - يوم زفافه، أريد أن أتذكر ابتسامته التي لا تنقطع من ذلك اليوم الساحر، كم كان يفيض حباً لزوجته وعائلته، لا أصدق أننا نودع بعضنا، إنه مبكر جداً، وهذا مؤلم جداً، لكن شكراً لوجودك في حياتي يا صديقي، ولجعلها أفضل».

أما ألكسندر أرنولد زميله السابق في ليفربول ومدافع ريال مدريد الحالي، قال: «من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة عندما يكافح عقلك وقلبك لقبول رحيل شخص عزيز عليك، ديوجو، كانت عائلتك عالمك، وكانوا كل شيء، من أجل روت وأطفاله ووالديه، قلوبنا جميعاً محطمة، ومن أجل أندريه أيضاً، إخوتي وأعز أصدقائي، وعندما يكون الأمر أقل ألماً، أريد أن أتذكر ديوجو بابتسامة عريضة، الكثير من الضحكات واللحظات السعيدة، كان زميلاً رائعاً وصديقاً حقيقياً».