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الرياضة

نسبة تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

نسبة تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
4 يوليو 2025 22:24

  
معتز الشامي (أبوظبي) 

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يواجه الهلال نظيره فلوميننسي، اليوم في افتتاح ربع النهائي في كأس العالم للأندية، وقبل دور الـ16، توقع الكثيرون أن تشهد مباراة ربع النهائي مواجهة بين عملاقين أوروبيين هما مانشستر سيتي وإنتر ميلان، لكنها كرة القدم، حيث أُقصي الفريقان على يد فلوميننسي والهلال، واللذان يتنافسان على مقعد في نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الفائز إما تشيلسي أو بالميراس.
ولم يسبق للفريقين أن التقيا من قبل، لكن هذه ستكون المواجهة الخامسة بين نادٍ برازيلي ونادٍ سعودي في كأس العالم للأندية، وخاض الهلال مباراتين من أصل 4 مباريات سابقة، حيث خسر أمام فلامنجو في نصف نهائي 2019، قبل أن يتغلب على نفس الخصم في نصف نهائي نسخة 2022.
وتتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز الهلال وتأهله إلى نصف النهائي بنسبة 59.8%، بينما تبلغ نسبة تأهل فلوميننسي إلى نصف النهائي 40.2%، وحقق فلوميننسي واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بإقصائه عملاق الدوري الإيطالي إنتر ميلان بفوزه عليه 2-0 في دور الـ 16، وبهذا الفوز ارتفع رصيد فلوميننسي من المباريات دون هزيمة في جميع المسابقات إلى 10 مباريات (فاز 7 وتعادل 3).
وتأهل الهلال، منافسه في ربع النهائي، بعد فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في الوقت الإضافي، وهي المباراة التي تُعتبر بلا شك الأبرز في البطولة حتى الآن، وبذلك، أصبح الهلال أول فريق آسيوي يهزم فريقاً أوروبياً في كأس العالم للأندية، كما هو الحال مع فلوميننسي، يُقدم الهلال أداء رائعا، حيث لم يُهزم في 9 مباريات متتالية (فاز في 6 وتعادل في 3) في جميع المسابقات، منذ بداية مايو.

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الهلال السعودي
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