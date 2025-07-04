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الرياضة

لماذا أنهى ليفربول عقد جوتا بهذه الطريقة؟!

لماذا أنهى ليفربول عقد جوتا بهذه الطريقة؟!
4 يوليو 2025 22:27

علي معالي (أبوظبي)

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تعامل ليفربول، مع البرتغالي ديوجو جوتا بمنتهى الرقي والتحضر بعد وفاة اللاعب، حيث أقام النادي جنازة مهيبة في ملعب أنفيلد، ووقف اللاعبون والجهاز الفني والجماهير دقيقة صمت حداداً على رحيل جوتا وشقيقه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قرر ليفربول أيضاً إنشاء صندوق دعم يسمى «مؤسسة جوتا وأندريه» لمساعدة المواهب الشابة في الظروف الصعبة، وهي لفتة نبيلة تُظهر الامتنان وتكريم الإرث الذي تركه جوتا وراءه.
بادر ليفربول أيضاً بإنهاء عقد جوتا، مُفعّلًا بذلك بنداً خاصاً بالتعويضات فيه، ويتبقى للاعب البالغ 28 عاماً 3 سنوات مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي (حتى يونيو 2027)، براتب أسبوعي قدره 140 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 7.2 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ستحصل عائلة جوتا على راتب إجمالي قدره 21.84 مليون جنيه إسترليني، وبناء على ذلك، تم تحويل المبلغ كاملاً إلى زوجته وأبنائه الثلاثة على أقساط منتظمة، مما ضمن الأمن المالي طويل الأمد لعائلته بعد وفاة هذه الموهبة الكروية.
في أغسطس 2022، مدد ليفربول رسميا عقد جوتا، وتُعدّ هذه الخطوة دليلاً على ثقة فريق أنفيلد المطلقة بجهوده ومساهماته المتواصلة منذ انضمامه للفريق، لكن حدث ما هو مؤسف عندما لم يتمكن جوتا من إكمال رحلته مع ليفربول، في سن الثامنة والعشرين، وهي السن الأكثر نضجاً في مسيرته رحل تاركا وراءه أحلاما لم تكتمل، مما جعل جميع مشجعي ليفربول يختنقون حزناً على هذه الموهبة الجميلة.
حفر المهاجم البرتغالي جوتا اسمه في تاريخ ليفربول، ليس فقط بأهدافه، ولكن أيضاً بإرث من العاطفة الملتهبة والموهبة الطبيعية وروح القتال في الملعب، ومن ظهوره الأول في 2020 إلى ظهوره الأخير في 2025، جلب جوتا السعادة لملايين من مشجعي «الريدز» حول العالم، وسجل 65 هدفاً في 182 مباراة، وأسهم بشكل كبير في مساعدة ليفربول على الفوز بالعديد من الألقاب مثل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس كاراباو، ولكن أكثر من مجرد هداف، جوتا هو محارب لا يعرف الكلل، وزميل مخلص في الفريق ولاعب يبذل دائما كل ما لديه من أجل القميص الأحمر.
حلّت المأساة بوفاة جوتا عن عمر يناهز 28 عاماً في حادث سيارة بإسبانيا، برفقة شقيقه الأصغر أندريه.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ديوجو جوتا
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