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الرياضة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لنجم ليفربول قبل وفاته

تفاصيل اللحظات الأخيرة لنجم ليفربول قبل وفاته
4 يوليو 2025 22:30

 
لندن (د ب أ)


قال الطبيب المتخصص الذي ساعد النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا على التعافي من جراحة صغرى في الرئة، إن مهاجم ليفربول الإنجليزي كان محترفاً لا مثيل له. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جوتا توفي في حادث سيارة إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا في الساعات الأولى من صباح الخميس.
كما أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الطبيب كان قد نصح جوتا بالعودة إلى ميرسي سايد عن طريق العبارة وليس الطائرة، وذلك بعد خضوعه للجراحة. وكان الطبيب ميجيل جونكالفيس، المتخصص في العلاج الطبيعي التنفسي قد ساعد جوتا على التعافي بعد الجراحة.
وقال الطبيب في تصريحات لصحيفة «ريكورد» البرتغالية: «ودعته هو وشقيقه أندريه في الساعة 30:8 يوم الأربعاء». وأضاف: «كان شقيقه رفيقا رائعا وقرر الذهاب معه، من أجل أن يمضيا وقتا أطول معا». وتابع الطبيب: «كانا قد قررا السفر ليلا لأن الجو يكون أكثر برودة لكنهما لن يذهبا إلى إنجلترا مباشرة، أخبراني أنهما سيمضيان نحو ثماني ساعات في طريقهما وأنهما سيتوقفان في فندق بمدينة بورجوس من أجل الراحة، ديوجو كان احترافياً للغاية».
وأوضح: «كان متحمساً لتعافيه وجاهزاً للعودة الموسم المقبل، أخبرني أنه لن يذهب مع ليفربول في جولة ما قبل الموسم في اليابان لكي يواصل التعافي، وكان يثق في قدرته على تقديم موسم جيد».

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ديوجو جوتا
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