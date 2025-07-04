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الرياضة

باربوسا: تحقق العدل ولكن يبقى الجرح!

باربوسا: تحقق العدل ولكن يبقى الجرح!
4 يوليو 2025 23:29

 
ريو دي جانيرو (أ ب)

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ألغت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي عقوبة الإيقاف لمدة عامين التي فرضت على المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا في قضية تتعلق بانتهاك قواعد المنشطات.
وتثور مزاعم بأن باربوسا، المشهور باسم «جابيجول» تجنب إجراء اختبار المنشطات في أبريل 2023 أثناء لعبه مع فريق فلامينجو، ونفى ارتكاب أي مخالفة.
وفرضت الهيئة البرازيلية لمكافحة المنشطات الإيقاف، لكن محكمة التحكيم الرياضي سمحت لباربوسا بمواصلة اللعب أثناء استئنافه للقرار.
وقامت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، ومقرها لوزان بسويسرا، بتبرئة باربوسا بالإجماع.
وقال باربوسا في بيان: «كانا عامين من أصعب أعوام حياتي، حيث اتهمت ظلماً بشيء لم أرتكبه أبداً، لم يعثر على أي مادة محظورة، لكنهم كانوا لا يزالون يريدون معاقبتي بسبب سلوك مزعوم، لقد تحقق العدل، لكن الجرح يبقى».
ولعب باربوسا «28 عاماً» مع الفريق البرازيلي الذي فاز بذهبية أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، وبعمر 19 عاماً، انضم لإنتر ميلان، ولكن عاد للبرازيل في 2019 وساعد فلامينجو في الفوز بلقبين لكأس كوبا ليبرتادوريس، في يناير الماضي، تعاقد مع كروزيرو.

محكمة التحكيم الرياضي
البرازيل
لوزان
سويسرا
ليبرتادوريس
إنتر ميلان
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