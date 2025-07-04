قائد تشيلسي ينتقد أرضيات الملاعب في «مونديال الأندية»



فيلادلفيا (د ب أ)



شكك رييس جيمس، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في معايير الملاعب التي تستخدم في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جيمس يشعر بأن أرضيات ملاعب البطولة المقامة بأميركا لا تسمح بتقديم كرة قدم رائعة، ويرى أن مثل هذه الأمور تزيد من صعوبة التحديات التي تواجهها الفرق بالفعل في التعامل مع المباريات التي تقام في درجات حرارة مرتفعة.

وفي تصريحاته قبل مواجهة بالميراس بدور الثمانية في فيلادلفيا، قال جيمس «25 عاماً»: «من الواضح أن الأمر صعب، اللعب في هذه الظروف، في هذا المناخ، وعلى ملاعب ليست بجودة الملاعب الموجودة في أوروبا».

وأضاف: «الكرة تطير على ارتفاع 100 قدم ثم ترتد متراً واحداً فقط، هذا ليس ما اعتدنا عليه، أشعر أن اللاعب يشعر بالإرهاق بسرعة أكبر عند اللعب على ملاعب ليست بالجودة المطلوبة».

أردف: «الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل بكل المشاركين في البطولة، لكنني أعتقد أنه من أجل الجماهير والمشاهدين، سيكون اللعب أفضل لو كانت الملاعب تم تهيئتها بشكل أفضل لتناسبنا».