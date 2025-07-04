ألكاراز يفلت من قبضة «الشجاع» في ويمبلدون!



لندن (رويترز)



اجتاز كارلوس ألكاراز اختباراً صعباً بفوزه 6-1 و3-6 و6-3 و6-4 على الألماني الشجاع يان لينارد شتروف ليتأهل إلى الدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس.

وكان ألكاراز، حامل اللقب، عانى في الفوز في خمس مجموعات على الإيطالي المخضرم فابيو فونيني في مستهل مشواره بالبطولة قبل أن يسحق البريطاني أوليفر تارفيت في الدور الثاني.

وبدأ ألكاراز (22 عاماً)، والذي احتاج خمس مجموعات للفوز على شتروف في نادي عموم إنجلترا في 2022، المباراة بخطأ مزدوج وأخطاء متكررة على الملعب الرئيسي لكنه استعاد مستواه ليضرب موعدا مع أندري روبليف في الدور الرابع.

وقال ألكاراز «كنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة للغاية، كان عليّ التركيز بشدة على جميع الجوانب، على إرسالي وفي رد الإرسال، وأسلوب لعبه يناسب العشب - إرسالاته القوية، والتقدم إلى الشبكة قدر الإمكان، لذا، فأنا سعيد جدا بكل ما فعلته اليوم، القتال، والجري، وتسديد ضربات رائعة، حاولت الاستفادة قدر الإمكان من الفرص التي أتيحت لي في المباراة وأنا فخور بتحقيق الفوز في أربع مجموعات».

وأنقذ ألكاراز نقطتين لكسر الإرسال في شوط إرساله الثاني ثم كسر إرسال منافسه ليتقدم 3-1، ليدخل في أجواء المباراة، قبل أن يسدد إرسالاً قوياً في نقطة المجموعة.

ولكن اللاعب الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى خسر المجموعة التالية والتي تألق فيها اللاعب الألماني.

وارتكب شتروف خطأ مزدوجا في لحظة حاسمة من الشوط الثاني بالمجموعة الثالثة ما سمح للاعب الإسباني باستعادة تقدمه.

وقال ألكاراز «كنت أعاني في كل شوط إرسال، صفر-30 نقطة والتعرض لنقاط كسر إرسال، كان الأمر مُرهقاً، استغل كل فرصة تسنح له للضغط عليّ، كنت أحاول الصمود».

وبعد منافسة محتدمة في الأشواط الأولى من المجموعة الرابعة، استغل ألكاراز تراخي شتروف في الشوط التاسع ليكسر إرساله ويمضي في طريقه لتحقيق فوزه 21 توالياً في الجولة.