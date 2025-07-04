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الرياضة

هاري كين يطلق رسالة تهديد!

هاري كين يطلق رسالة تهديد!
4 يوليو 2025 23:59

 
لندن (د ب أ)

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قال هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، فريق باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، إن فريقه يمكنه الفوز على أي فريق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بايرن يلتقي مع سان جيرمان على ملعب مرسيدس بينز في أتلانتا السبت، بحثاً عن مقعد في الدور قبل النهائي، حيث إن الفائز من هذه المواجهة سيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.
ويدرك كين، الذي سجل هدفين في المباراة التي فاز بها بايرن على فلامينجو 4 - 2 في دور الـ16، صعوبة المواجهة ولكنه يعرف أن بايرن سيكون منافساً قوياً، كما كان في نوفمبر الماضي، عندما فاز على فريق لويس إنريكي بهدف في ألمانيا بدوري أبطال أوروبا.
وقال كين للموقع الرسمي لناديه:«ستكون مباراة أخرى صعبة أمام سان جيرمان، لقد قدموا موسماً مذهلاً».
وأضاف:«واجهناهم بالفعل هذا الموسم، وخرجنا بانتصار، علينا أن نحاول نقل تلك الطاقة والإحساس الإيجابي إلى هذه المباراة».
وأردف: «نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، ولكننا نشعر أن بإمكاننا الفوز على أي فريق عندما نكون في أفضل مستوياتنا».
ويملك بايرن سجلاً رائعاً أمام باريس سان جيرمان، حيث فاز بآخر أربع مواجهات جمعتهما بدون أن يتلقى أي هدف، كما فاز بست من آخر سبع مباريات، وهي فترة شهدت فوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا بلشبونة في 2020.

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
هاري كين
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