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الرياضة

ديمبلي جاهز 100%

ديمبلي جاهز 100%
5 يوليو 2025 00:23

أتلانتا (أ ف ب)

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أكّد المهاجم الدولي لباريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي أنه «100% جاهز للبدء لكن القرار يبقى للمدرب»، وذلك عشية مواجهة بايرن ميونيخ الألماني على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا ضمن الدور ربع النهائي من مونديال الأندية بكرة القدم.
وقال ديمبلي (28 عاماً) في مؤتمر صحفي «أشعر أنني جاهز تماما، لقد مضى الآن تسعة أو عشرة أيام وأنا أتدرب بشكل جيد مع الفريق، وأنا 100% جاهز للبدء، لكن القرار يبقى للمدرب».
وأصيب ديمبلي في الخامس من يونيو مع منتخب فرنسا، وغاب عن المباريات الأولى لسان جيرمان بطل أوروبا في مونديال الأندية، قبل أن يشارك بديلاً في الفوز على إنتر ميامي الأميركي 4-0 ضمن ثمن النهائي.
وأضاف مهاجم برشلونة الإسباني السابق «أحب ممارسة كرة القدم. مشاهدة الفريق من المدرجات ليس بالأمر السهل، أرغب في مساعدة الفريق على الفوز بهذا اللقب».
وتابع المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية والذي يملك أرقاماً كبيرة هذا الموسم (33 هدفا و15 تمريرة حاسمة) «هناك الكثير من الأمور التي تغيرت، اللاعبون رفعوا مستواهم بشكل واضح، وأنا أيضاً، لدينا ثقة كبيرة، ونعرف ما علينا فعله على أرض الملعب، ويمكننا الفوز على أي فريق».
واعتبر ديمبيليه أن لفريقه «نوع من الثأر لنأخذه، نعلم أن (بايرن ميونيخ) خصم صعب، لكننا أقوى بكثير مما كنا عليه في نوفمبر»، في إشارة إلى الخسارة أمام العملاق البافاري 0-1 في دوري أبطال أوروبا.
وأردف «سنحتاج إلى التركيز واللعب بإيقاع عال، وأن نلعب بطريقتنا المعتادة، والأهم من ذلك أن ندافع جيدا لأنهم فريق خطير».
من جهته، قال برادلي باركولا «مصدر تحفيزنا الأكبر هو شعورنا بالرغبة في الانتقام، لأن الخسارة هناك كانت صعبة جدا علينا».
وأضاف تلك الهزيمة كانت بمثابة نقطة تحوّل، لقد آلمتنا وجعلتنا ندرك أننا لم نعد نملك الكثير من الفرص للاستمرار في دوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين أصبح لدينا دافع أكبر.

أميركا
مونديال الأندية
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باريس سان جيرمان
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عثمان ديمبلي
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