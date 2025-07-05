تشيلسي.. «التأهل المثير» في «مونديال الأندية»

فيلادلفيا (رويترز)



تأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة، بعدما حقق فوزاً مثيرا 2-1 على بالميراس البرازيلي، مستفيداً من هدف مبكر سجله كول بالمر، وهدف عكسي قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

ويلتقي تشيلسي في الدور نصف النهائي مع فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل بالفوز 2-1 على الهلال السعودي، في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتألق بالمر في صفوف تشيلسي، وكاد أن يتقدم بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة بتسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ويفرتون حارس بالميراس تصدى للكرة ببراعة.

وافتتح بالمر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 16، إذ تلقى طولية وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء، وجدت طريقها إلى داخل الشباك في الزاوية الضيقة.

وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، تعادل بالميراس عن طريق إستيفاو الذي تعاقد معه تشيلسي، وسينضم إلى صفوفه عقب البطولة الحالية.

وتلقى إستيفاو عرضية داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة اصطدمت بالعارضة من أسفل ثم سكنت الشباك.

بعدها كثف تشيلسي ضغطه الهجومي بشكل كبير، في حين وجه بالميراس تركيزه على التأمين الدفاعي، وبحث عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وبدا تشيلسي عاجزاً عن إيجاد الحلول لهز الشباك رغم محاولاته المتتالية، حتى نجح أخيراً في التقدم مجددا في الدقيقة 83 بهدف عكسي.

وحاول مالو جوستو تمرير عرضية أمام المرمى، لكن الكرة اصطدمت بساق جياي مدافع بالميراس، ثم ارتطمت بالحارس ويفرتون، قبل أن تسكن شباكه، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وتأهله إلى نصف النهائي.