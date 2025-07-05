الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي.. «التأهل المثير» في «مونديال الأندية»

تشيلسي.. «التأهل المثير» في «مونديال الأندية»
5 يوليو 2025 08:33

فيلادلفيا (رويترز) 

أخبار ذات صلة
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024


تأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة، بعدما حقق فوزاً مثيرا 2-1 على بالميراس البرازيلي، مستفيداً من هدف مبكر سجله كول بالمر، وهدف عكسي قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.
ويلتقي تشيلسي في الدور نصف النهائي مع فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل بالفوز 2-1 على الهلال السعودي، في افتتاح منافسات دور الثمانية.
وتألق بالمر في صفوف تشيلسي، وكاد أن يتقدم بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة بتسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ويفرتون حارس بالميراس تصدى للكرة ببراعة.
وافتتح بالمر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 16، إذ تلقى طولية وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء، وجدت طريقها إلى داخل الشباك في الزاوية الضيقة.
وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، تعادل بالميراس عن طريق إستيفاو الذي تعاقد معه تشيلسي، وسينضم إلى صفوفه عقب البطولة الحالية.
وتلقى إستيفاو عرضية داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة اصطدمت بالعارضة من أسفل ثم سكنت الشباك.
بعدها كثف تشيلسي ضغطه الهجومي بشكل كبير، في حين وجه بالميراس تركيزه على التأمين الدفاعي، وبحث عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة السريعة.
وبدا تشيلسي عاجزاً عن إيجاد الحلول لهز الشباك رغم محاولاته المتتالية، حتى نجح أخيراً في التقدم مجددا في الدقيقة 83 بهدف عكسي.
وحاول مالو جوستو تمرير عرضية أمام المرمى، لكن الكرة اصطدمت بساق جياي مدافع بالميراس، ثم ارتطمت بالحارس ويفرتون، قبل أن تسكن شباكه، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وتأهله إلى نصف النهائي.

 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
تشيلسي
بالميراس
الهلال السعودي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©