مدرب دورتموند يرى ليفركوزن في ريال مدريد!

إيست راذرفورد (أ ف ب)



يرى الكرواتي كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، «الكثير من باير ليفركوزن في ريال مدريد»، قبل مواجهة الفريق الإسباني السبت، ضمن ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، بسبب وجود المدرب شابي ألونسو الذي يواجهه مجدداً.

وانتقل ألونسو إلى تدريب ريال مدريد قادماً من ليفركوزن، حيث حقق لقب الدوري في الموسم قبل الماضي، وستكون مواجهته مع دورتموند المباراة الخامسة له في قيادة النادي الملكي خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال كوفاتش قبل المباراة: «ترى الكثير من باير ليفركوزن في ريال مدريد الآن، لأنه يُطبق أسلوبه في اللعب».

وأضاف: «إنه يلعب بنفس الخطة، لكن جودة اللاعبين في ريال مدريد أعلى من ليفركوزن».

وتابع: «في ثلاثة أسابيع لا يمكنك تغيير العالم، الأمر يحتاج إلى وقت، لكننا رأينا أشياء جيدة بالفعل، ستكون مباراة مثيرة، ونأمل أن نكون في مستوى التحدي».

ويعود دورتموند إلى ملعب ميتلايف، بالقرب من مدينة نيويورك، حيث بدأ مشواره في المسابقة بتعادل سلبي مع فلوميننسي البرازيلي.

ويأمل الفريق الألماني في تكرار ما فعله نظيره البرازيلي الذي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الهلال السعودي 2-1.

وقال كوفاتش: «عندما بدأنا المسابقة لم نكن نعرف كيف ستسير الأمور»، مشيراً إلى أن فريقه جاء إلى الولايات المتحدة، بعد أن أنهى الموسم رابعاً في الدوري الألماني.

ومنذ منتصف مارس، خسر الفريق مباراة واحدة فقط من أصل 14، وكانت أمام برشلونة الإسباني في دوري الأبطال.

قال: «نحن سعداء للغاية، فهذه مسابقة رائعة، وكلما تقدمنا أكثر نرى الشغف والحدة الموجودة فيها».

وتابع: «واجهنا فلوميننسي الذي بلغ نصف النهائي، ومع ذلك سخر البعض عندما قلت إنهم فريق كبير، الآن نريد البقاء هنا، ونأمل ونؤمن بقدرتنا على بلوغ الدور المقبل».