الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب دورتموند يرى ليفركوزن في ريال مدريد!

مدرب دورتموند يرى ليفركوزن في ريال مدريد!
5 يوليو 2025 08:40

إيست راذرفورد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024


يرى الكرواتي كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، «الكثير من باير ليفركوزن في ريال مدريد»، قبل مواجهة الفريق الإسباني السبت، ضمن ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، بسبب وجود المدرب شابي ألونسو الذي يواجهه مجدداً.
وانتقل ألونسو إلى تدريب ريال مدريد قادماً من ليفركوزن، حيث حقق لقب الدوري في الموسم قبل الماضي، وستكون مواجهته مع دورتموند المباراة الخامسة له في قيادة النادي الملكي خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقال كوفاتش قبل المباراة: «ترى الكثير من باير ليفركوزن في ريال مدريد الآن، لأنه يُطبق أسلوبه في اللعب».
وأضاف: «إنه يلعب بنفس الخطة، لكن جودة اللاعبين في ريال مدريد أعلى من ليفركوزن».
وتابع: «في ثلاثة أسابيع لا يمكنك تغيير العالم، الأمر يحتاج إلى وقت، لكننا رأينا أشياء جيدة بالفعل، ستكون مباراة مثيرة، ونأمل أن نكون في مستوى التحدي».
ويعود دورتموند إلى ملعب ميتلايف، بالقرب من مدينة نيويورك، حيث بدأ مشواره في المسابقة بتعادل سلبي مع فلوميننسي البرازيلي.
ويأمل الفريق الألماني في تكرار ما فعله نظيره البرازيلي الذي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الهلال السعودي 2-1.
وقال كوفاتش: «عندما بدأنا المسابقة لم نكن نعرف كيف ستسير الأمور»، مشيراً إلى أن فريقه جاء إلى الولايات المتحدة، بعد أن أنهى الموسم رابعاً في الدوري الألماني.
ومنذ منتصف مارس، خسر الفريق مباراة واحدة فقط من أصل 14، وكانت أمام برشلونة الإسباني في دوري الأبطال.
قال: «نحن سعداء للغاية، فهذه مسابقة رائعة، وكلما تقدمنا أكثر نرى الشغف والحدة الموجودة فيها».
وتابع: «واجهنا فلوميننسي الذي بلغ نصف النهائي، ومع ذلك سخر البعض عندما قلت إنهم فريق كبير، الآن نريد البقاء هنا، ونأمل ونؤمن بقدرتنا على بلوغ الدور المقبل».

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
بروسيا دورتموند
ريال مدريد
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©