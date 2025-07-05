ألونسو يُطمئن جماهير ريال مدريد على مبابي

إيست راذرفورد (أ ف ب)



أوضح شابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي «أفضل حالاً»، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني السبت، في ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، لكنه رفض تأكيد ما إذا كان المهاجم سيبدأ أساسياً.

وكان مبابي غاب عن المباريات الثلاث في دور المجموعات بسبب وعكة صحية في المعدة، قبل أن يعود بديلاً في الفوز الصعب على يوفنتوس الإيطالي 1-0، والذي منح «الريال» بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وقاد الشاب جونسالو جارسيا هجوم ريال مدريد في جميع المباريات الأربع، وسجل ثلاثة أهداف في المسابقة المقامة بالولايات المتحدة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: «إنه أفضل، كان يتعافى وسنقرر صباح السبت ما إذا كان سيبدأ»، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة استبعاد جارسيا من التشكيلة.

وأضاف: «يمكنهما اللعب معاً، حسب اللحظة والاحتياجات، هما متكاملان، إذا تطلب السياق ذلك، لم أستبعد هذا الاحتمال بأي حال».

وأوضح المدرب الإسباني أنه يُفضّل أن يعرف اللاعبون خططه أولاً قبل الإعلان عنها علناً، وذلك قبل مواجهة ملعب ميتلايف في نيويورك.

أما الجناح البرازيلي رودريجو، فلم يحظ بدقائق لعب كثيرة خلال المسابقة، ولم يُقدّم مساهمات تُذكر عندما شارك.

وعن ذلك قال ألونسو: «تحدثت معه، لديه عقلية إيجابية، وهو مستعد لتقديم كل ما لديه عندما يُطلب منه ذلك».

من جهة أخرى، أبدى ألونسو إعجابه بصانع الألعاب التركي الشاب أردا جولر (20 عاماً) الذي لم يُشارك كثيراً تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي.

وأضاف: «الآن هو الوقت للاستثمار في مسيرة أردا، سندفعه للتطور والنضج، مع إدراك أنه قد يرتكب أخطاءً وسنتقبل ذلك».

وتُعد مباراة السبت تكرارا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024، حين فاز ريال مدريد على دورتموند 2-0 في ملعب ويمبلي.