الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألونسو يُطمئن جماهير ريال مدريد على مبابي

ألونسو يُطمئن جماهير ريال مدريد على مبابي
5 يوليو 2025 08:47

إيست راذرفورد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024


أوضح شابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي «أفضل حالاً»، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني السبت، في ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، لكنه رفض تأكيد ما إذا كان المهاجم سيبدأ أساسياً.
وكان مبابي غاب عن المباريات الثلاث في دور المجموعات بسبب وعكة صحية في المعدة، قبل أن يعود بديلاً في الفوز الصعب على يوفنتوس الإيطالي 1-0، والذي منح «الريال» بطاقة العبور إلى ربع النهائي.
وقاد الشاب جونسالو جارسيا هجوم ريال مدريد في جميع المباريات الأربع، وسجل ثلاثة أهداف في المسابقة المقامة بالولايات المتحدة.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: «إنه أفضل، كان يتعافى وسنقرر صباح السبت ما إذا كان سيبدأ»، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة استبعاد جارسيا من التشكيلة.
وأضاف: «يمكنهما اللعب معاً، حسب اللحظة والاحتياجات، هما متكاملان، إذا تطلب السياق ذلك، لم أستبعد هذا الاحتمال بأي حال».
وأوضح المدرب الإسباني أنه يُفضّل أن يعرف اللاعبون خططه أولاً قبل الإعلان عنها علناً، وذلك قبل مواجهة ملعب ميتلايف في نيويورك.
أما الجناح البرازيلي رودريجو، فلم يحظ بدقائق لعب كثيرة خلال المسابقة، ولم يُقدّم مساهمات تُذكر عندما شارك.
وعن ذلك قال ألونسو: «تحدثت معه، لديه عقلية إيجابية، وهو مستعد لتقديم كل ما لديه عندما يُطلب منه ذلك».
من جهة أخرى، أبدى ألونسو إعجابه بصانع الألعاب التركي الشاب أردا جولر (20 عاماً) الذي لم يُشارك كثيراً تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي.
وأضاف: «الآن هو الوقت للاستثمار في مسيرة أردا، سندفعه للتطور والنضج، مع إدراك أنه قد يرتكب أخطاءً وسنتقبل ذلك».
وتُعد مباراة السبت تكرارا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024، حين فاز ريال مدريد على دورتموند 2-0 في ملعب ويمبلي.

 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
دورتموند
تشابي ألونسو
كيليان مبابي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©