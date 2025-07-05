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الرياضة

إنريكي: مباراة سان جيرمان وبايرن ميونيخ «مفتوحة» و«مسلية»!

إنريكي: مباراة سان جيرمان وبايرن ميونيخ «مفتوحة» و«مسلية»!
5 يوليو 2025 08:55

أتلانتا (أ ف ب)

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توقّع الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن تكون مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني السبت، في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، «مفتوحة» و«مسلية»، بين فريقين «متشابهين» يسعيان للاستحواذ على الكرة.
وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي من ملعب مرسيدس بنز: «نحن نعرف بايرن جيداً، نعرف ملامح الفريق وما الذي يبحث عنه المدرب».
وأضاف: «من الناحية الفردية، فريقنا مشابه لهم، نحب الاستحواذ، هناك نهج هجومي من كلا الطرفين، ستكون مباراة مفتوحة وممتعة للجماهير، ستكون اختباراً جيداً ومثيراً».
وعن شعور برادلي باركولا وعثمان ديمبلي بالرغبة في الثأر، بعد الخسارة 0-1 في نوفمبر الماضي، ضمن دوري أبطال أوروبا، قال إنريكي متفاجئاً: «بالنسبة لي الأمر مختلف، لا أشعر برغبة في الثأر، الثأر من ماذا؟ من مباراة في دور المجموعة الموحدة؟، هذه مباراة في ربع نهائي مسابقة جميلة، وهذا بحد ذاته شعور كافٍ بالنسبة لي، لا يوجد شعور بالثأر».
وأكد مدرب برشلونة السابق أن المباراة ستكون «صعبة»، قائلاً: «سيتعيّن علينا أن نكون جيدين عند فقدان الكرة، وعند استعادتها واستغلال الفرص التي نصنعها، لأن التفاصيل هي التي ستحسم اللقاء».
وعن إمكانية مشاركة ديمبلي أساسياً، بعد أن غاب عن ثلاث مباريات ودخل بديلاً، بسبب إصابة تعرّض لها في 5 يونيو مع منتخب فرنسا، قال إنريكي: «عثمان شارك في كل الحصص التدريبية هذا الأسبوع مع المجموعة، وهذا يمنحني الكثير من المعلومات، وأنا سعيد جداً بعودته معنا، سنرى، لكن ليس الوقت مناسباً لمنح البايرن أي معلومة».

 

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مونديال الأندية
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باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
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لويس إنريكي
عثمان ديمبلي
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