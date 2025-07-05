كوليبالي: الحكم «عدواني» مع الهلال!

أورلاندو (أ ف ب)



هاجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، حكم مباراة فريقه وفلوميننسي البرازيلي، بعد الخسارة 1-2، في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، معتبراً أنه «لم يقم بواجبه».

وقال كوليبالي الذي طالب بركلتي جزاء خلال المباراة: «في نهاية المباراة، أعتقد أن كل الناس حول العالم شاهدوها (الحالة)، لا أعرف لماذا لم يعد الحكم (الرئيسي) إلى حكم الفيديو المساعد (الفار) لا أفهم الأمر».

وأضاف «نريد أن نقبل كل شيء، لكن حين تخسر بهذه الطريقة، أعتقد أنه أمر مؤسف».

وتابع مدافع نابولي الإيطالي السابق «كانت هذه فرصة حياتنا، وأعتقد أن الحكم لم يقم بواجبه، ثم جاء إلينا وتكلم معنا بطريقة سيئة جداً، لا أفهم لمَ كان عدوانياً مع الهلال».

واستطرد: «حين تتكلم معنا بهذه الطريقة، فإن الأمر ليس طبيعياً، أعتقد أنه كان هناك ركلتي جزاء (للهلال)، حكم (الفار) رآها، الكل رآها، لكنني نعود إلى المنزل، أنا حزين، وإذا لم تكن هذه ركلة جزاء، فلا أعرف ما هي ركلة الجزاء».

وبدا على الفريق البرازيلي التنظيم طوال المباراة، خاصة من الناحية الدفاعية بقيادة قلب الدفاع المخضرم تياجو سيلفا.

قال كوليبالي: «حاولنا أن نقدّم أفضل ما لدينا في الشوط الأول، لكن الأمر كان صعباً جداً، سجلوا هدفاً، لكننا كنا نؤمن بقدرتنا على العودة في المباراة ونجحنا بذلك مع بداية الشوط الثاني».

وأضاف: «أعتقد أننا فعلنا كل شيء من أجل الفوز بالمباراة، لكنهم سجلوا مرة أخرى في آخر كرة، وهذا مؤسف، مع ذلك، أظن أننا قدّمنا مباراة جيدة، أردنا أن نفوز، وربما كنا نستحق أكثر».

وتطرق السنغالي إلى الحالة النفسية لزميليه البرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيز بعد وفاة زميلهما الدولي جوتا مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير.

قال: «كان الأمر صعباً جداً على روبن وجواو، روبن كان الصديق المقرّب لديوجو جوتا، ويعرف أيضاً شقيقه، لذلك كانت لحظة صعبة للغاية».

وتابع: «الفريق بأكمله كان حزيناً من أجله، لأنه عندما ترى أحد لاعبينا، أحد إخوتنا، يمرّ بحالة حزن مثل هذه، من الصعب أن تكون سعيداً، لكننا حاولنا أن نُسعده، وأن نجعله يلعب هذه المباراة أيضاً من أجله».

وأردف المدافع الدولي: «أعتقد أن الفريق لعب من أجله (نيفيز)، أردنا أن نُظهر له أننا جميعاً خلفه ونُسانده بكل قوتنا، وبالنسبة لعائلة ديوجو، فأنا آسف جداً، أُقدّم خالص التعازي، وأتمنى أن يتحلوا بالقوة في هذا الوقت العصيب جداً».

ووصف كوليبالي، خصمه في المباراة تياجو سيلفا وزميله السابق في تشيلسي الإنجليزي بـ «الأسطورة»، مضيفاً: «لدي احترام كبير لتياجو، أعرفه منذ فترة تواجده في تشيلسي، بل حتى من قبل ذلك، إنه لاعب رائع، وأُعتبره أسطورة بالنسبة لي، لعبنا معا لعام واحد في تشيلسي، لذلك أنا أعرفه جيداً».

وأردف: «شخص طيب وزميل رائع، أعتقد أنه يُقدّم الكثير من النصائح لفريقه، وهو من يتحكم بإيقاع الفريق، رأينا ذلك، ورأيناه أيضاً خلال هذه المسابقة، لذلك هو يستحق أن يكون هنا».