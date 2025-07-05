الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوليبالي: الحكم «عدواني» مع الهلال!

كوليبالي: الحكم «عدواني» مع الهلال!
5 يوليو 2025 09:05

أورلاندو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024


هاجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، حكم مباراة فريقه وفلوميننسي البرازيلي، بعد الخسارة 1-2، في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، معتبراً أنه «لم يقم بواجبه».
وقال كوليبالي الذي طالب بركلتي جزاء خلال المباراة: «في نهاية المباراة، أعتقد أن كل الناس حول العالم شاهدوها (الحالة)، لا أعرف لماذا لم يعد الحكم (الرئيسي) إلى حكم الفيديو المساعد (الفار) لا أفهم الأمر».
وأضاف «نريد أن نقبل كل شيء، لكن حين تخسر بهذه الطريقة، أعتقد أنه أمر مؤسف».
وتابع مدافع نابولي الإيطالي السابق «كانت هذه فرصة حياتنا، وأعتقد أن الحكم لم يقم بواجبه، ثم جاء إلينا وتكلم معنا بطريقة سيئة جداً، لا أفهم لمَ كان عدوانياً مع الهلال».
واستطرد: «حين تتكلم معنا بهذه الطريقة، فإن الأمر ليس طبيعياً، أعتقد أنه كان هناك ركلتي جزاء (للهلال)، حكم (الفار) رآها، الكل رآها، لكنني نعود إلى المنزل، أنا حزين، وإذا لم تكن هذه ركلة جزاء، فلا أعرف ما هي ركلة الجزاء».
وبدا على الفريق البرازيلي التنظيم طوال المباراة، خاصة من الناحية الدفاعية بقيادة قلب الدفاع المخضرم تياجو سيلفا.
قال كوليبالي: «حاولنا أن نقدّم أفضل ما لدينا في الشوط الأول، لكن الأمر كان صعباً جداً، سجلوا هدفاً، لكننا كنا نؤمن بقدرتنا على العودة في المباراة ونجحنا بذلك مع بداية الشوط الثاني».
وأضاف: «أعتقد أننا فعلنا كل شيء من أجل الفوز بالمباراة، لكنهم سجلوا مرة أخرى في آخر كرة، وهذا مؤسف، مع ذلك، أظن أننا قدّمنا مباراة جيدة، أردنا أن نفوز، وربما كنا نستحق أكثر».
وتطرق السنغالي إلى الحالة النفسية لزميليه البرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيز بعد وفاة زميلهما الدولي جوتا مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير.
قال: «كان الأمر صعباً جداً على روبن وجواو، روبن كان الصديق المقرّب لديوجو جوتا، ويعرف أيضاً شقيقه، لذلك كانت لحظة صعبة للغاية».
وتابع: «الفريق بأكمله كان حزيناً من أجله، لأنه عندما ترى أحد لاعبينا، أحد إخوتنا، يمرّ بحالة حزن مثل هذه، من الصعب أن تكون سعيداً، لكننا حاولنا أن نُسعده، وأن نجعله يلعب هذه المباراة أيضاً من أجله».
وأردف المدافع الدولي: «أعتقد أن الفريق لعب من أجله (نيفيز)، أردنا أن نُظهر له أننا جميعاً خلفه ونُسانده بكل قوتنا، وبالنسبة لعائلة ديوجو، فأنا آسف جداً، أُقدّم خالص التعازي، وأتمنى أن يتحلوا بالقوة في هذا الوقت العصيب جداً».
ووصف كوليبالي، خصمه في المباراة تياجو سيلفا وزميله السابق في تشيلسي الإنجليزي بـ «الأسطورة»، مضيفاً: «لدي احترام كبير لتياجو، أعرفه منذ فترة تواجده في تشيلسي، بل حتى من قبل ذلك، إنه لاعب رائع، وأُعتبره أسطورة بالنسبة لي، لعبنا معا لعام واحد في تشيلسي، لذلك أنا أعرفه جيداً».
وأردف: «شخص طيب وزميل رائع، أعتقد أنه يُقدّم الكثير من النصائح لفريقه، وهو من يتحكم بإيقاع الفريق، رأينا ذلك، ورأيناه أيضاً خلال هذه المسابقة، لذلك هو يستحق أن يكون هنا».

السعودية
الهلال السعودي
أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ديوجو جوتا
كاليدو كوليبالي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©