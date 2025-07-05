إنزاجي: الهلال «فاق التوقعات» في «مونديال الأندية»

واشنطن (د ب أ)



أبدى سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، رضاه التام عما قدمه فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، مشدداً على أن ما قدمه ناديه فاق كل التوقعات بالمسابقة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وودع الهلال بطولة مونديال الأندية، التي تقام بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، عقب خسارته 1- 2 أمام فلوميننسي البرازيلي، بدور الثمانية، لتتوقف مغامرة الفريق الأزرق في المسابقة، التي شهدت تعادله 1 - 1 مع ريال مدريد الإسباني بمرحلة المجموعات، وفوزه التاريخي 4 - 3 بعد التمديد على مانشستر سيتي الإنجليزي، بدور الـ16 .

وقال إنزاجي في تصريحاته عقب المباراة، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الإيطالية: «ظهرنا بمستوى فاق كل التوقعات، لعبنا بطولة رائعة، وشكرت جميع اللاعبين».

وعن الخسارة أمام فلوميننسي، قال المدير الفني الإيطالي، الذي تولى قيادة الهلال قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة «كانت مباراة متوازنة، وحسمتها لحظة حاسمة، تهانينا لهم».

وأضاف إنزاجي: «كانت المباراة متوازنة وصعبة، وحسمتها لحظة حاسمة، أهنئ فلوميننسي، وأهنئ فريقي أيضاً على الأداء، كانت هناك لحظات أثرت على المباراة، لكنهم كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية».

وشدد إنزاجي: «قدمنا كأس عالم رائعة، يتعين علينا أن نكون سعداء وفخورين بما حققناه، لقد قدمنا أداءً رائعاً، وقمنا بتمثيل بلادنا على أفضل وجه، شكرت جميع لاعبي فريقي واحداً تلو الآخر قبل أن أتحدث إليكم».

وكان الهلال، الذي تعادل بدون أهداف أيضاً مع ريد بول سالزبورج النمساوي، وتغلب 2 - صفر على باتشوكا المكسيكي في دور المجموعات، يأمل في المضي قدماً بالمسابقة وبلوغ المربع الذهبي في النسخة الأولى بالنظام الموسع للمسابقة، التي شهدت حصوله على الوصافة في شكلها القديم عام 2022.