الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا تتحدى جماهير إنجلترا بـ «القتال المجنون»!

سابالينكا تتحدى جماهير إنجلترا بـ «القتال المجنون»!
5 يوليو 2025 10:30

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
سابالينكا.. «التأهل الصعب»
بافليوتشينكوفا تقاوم السرقة في «ويمبلدون»!


سيطرت حالة من الاضطراب والتوتر على أرينا سابالينكا لبعض الوقت، إذ بدت في طريقها إلى أن تصبح الاسم الأبرز في قائمة المصنفات اللاتي يودعن بطولة ويمبلدون للتنس، لكن مشاعر الإصرار لديها تدخلت لتحقق الفوز 7-6 و6-4 على إيما رادوكانو في الدور الثالث من البطولة.
ولم يكن من الغريب على الجماهير البريطانية مشاهدة تألق نجومهم في مباريات بارزة في ويمبلدون، إذ سبق لآندي موراي تقديم الكثير من الإثارة في مباريات بوقت متأخر من الليل في الملعب الرئيسي في نادي عموم إنجلترا خلال مسيرته الرائعة.
وفي المباراة، جاء دور رادوكانو التي قدمت عرضاً مثيراً، إذ تقدمت 4-2 في المجموعة الأولى، ثم تقدمت 4-1 في المجموعة الثانية.
ولكن لسوء حظها، كان الوصول إلى خط النهاية بنجاح بمثابة خطوة بعيدة للغاية.
وقالت سابالينكا المصنفة الأولى للجماهير، بعد أن حققت فوزها التاسع دون هزيمة في سجل مبارياتها أمام اللاعبات البريطانيات: «قدمت (رادوكانو) أداءً رائعاً، وضغطت علي بقوة لتحقيق هذا الفوز، كان عليّ أن أقاتل بجنون على كل نقطة».
وأضافت: «كانت تُجبرني على التحرك كثيراً، وتؤدي الإرسال بشكل جيد، وتقدم أداءً رائعاً من الخط الخلفي للملعب، كنت أحاول فقط الحفاظ على تركيزي وتوجيه أكبر عدد ممكن من الكرات إلى نصف ملعبها، حاولت فقط وضع كل ضغط ممكن عليها».
ونجحت البريطانية، البالغة من العمر 22 عاماً، في إبقاء منافستها القادمة من روسيا البيضاء تحت الضغوط، بفضل ضرباتها المذهلة التي قادتها لكسر إرسال منافستها في الشوط الخامس، وإسعاد 15 ألف متفرج في المدرجات هتفوا مع كل ضربة ناجحة من رادوكانو ومع كل خطأ من سبالينكا.
ورغم أن سابالينكا، الوحيدة من بين المصنفات الست الأوليات التي نجت من الخروج من البطولة حتى الآن، كسرت إرسال رادوكانو، إلا أنها أصيبت بصدمة عندما أهدرت سبع نقاط حاسمة بعد أن كانت متقدمة 5-4.
وفي المحاولة الثامنة، خلال الشوط الفاصل، نجحت سبالينكا أخيراً في إسكات الجماهير عندما حسمت المجموعة، ولم يقابل تألقها إلا بقدر ضئيل من التصفيق في المدرجات.
وسعت رادوكانو، التي فازت بلقب أميركا المفتوحة عام 2021 بعد المشاركة من التصفيات، إلى أن تثبت عودتها لأفضل مستوياتها من خلال متابعة فوزها على بطلة ويمبلدون 2023 ماركيتا فوندروسوفا بالفوز على سبالينكا.
وعندما تقدمت البريطانية 4-1 في المجموعة الثانية، وكانت على بعد نقطة واحدة من التقدم 5-1، بدا الأمر وكأنها قد تحقق أحد أكثر الانتصارات غير المتوقعة ضد منافستها التي وصلت للنهائي في آخر ثلاث بطولات من البطولات الأربع الكبرى.
لكن سابالينكا قلبت الأمور في الوقت المناسب وفازت بآخر خمسة أشواط لتبدد آمال رادوكانو في الوصول إلى الدور الرابع للمرة الثالثة.
وتلتقي المصنفة الأولى في الدور المقبل مع البلجيكية إليسه ميرتنز.
وقالت سابالينكا بشأن الحماس الجماهيري: «يا لها من أجواء رائعة! ما زلت أشعر بألم في أذني، بصراحة. كان الصوت عالياً للغاية! في كل مرة شجعتموها، كنتُ أحاول إقناع نفسي بأن أعتبر أن هذا التشجيع لي، شعرت بقشعريرة حقيقية، لذا شكراً لكم على هذه الأجواء الرائعة».

التنس
إنجلترا
لندن
بطولة ويمبلدون
ويمبلدون
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©