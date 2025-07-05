رادوكانو «محبطة» من «الكرة الطائرة» في «ويمبلدون»!



لندن (أ ب)



أعربت البريطانية إيما رادوكانو عن إحباطها من اضطرارها لإعادة ربط أوتار مضربيها، خلال خسارتها أمام المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا بالدور الثالث لمنافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون).

وأهدرت رادوكانو تقدمها في كلتا المجموعتين خلال خسارتها بنتيجة 7- 6 و6 - 4 على الملعب الرئيسي للمسابقة المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة البريطانية لندن. وقالت رادوكانو عقب اللقاء: شعرت وكأن الكرة تطير، كنت أعددت جميع مضاربي استعداداً للمباراة، وشعرت وكأن رنينها كان مختلفاً تماماً، ربما كان السبب هو وجود السقف القابل للطي في الملعب، أرسلت مضربين لإعادة ربط أوتارهما».

واستدركت قائلة: «الأمر استغرق حوالي 20 دقيقة، مع ذلك، كان الأمر صعباً بعض الشيء، لذا أشعر بالإحباط ربما من هذا الجزء، ربما من التفاصيل الصغيرة، لكنني لا أعتقد أنه كان بإمكاني اتخاذ خيارات أخرى، أعتقد أنه كان يتعين علي فقط تحسين أدائي».

واتفقت سابالينكا مع رادوكانو على أن «الكرات كانت تتطاير أكثر»، كما شككت، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة مع إغلاق السقف.

وصرحت اللاعبة الفائزة بثلاثة ألقاب في بطولات جراند سلام بأن طاقمها المعاون عادة ما يكون لديه مضارب إضافية جاهزة.

وأضافت سابالينكا: «لديهم دائماً مضربان إضافيان بشد أعلى ومضربان إضافيان بشد أقل، إنهم يجهزونها، لا داعي لانتظار مضرب آخر».

وكشفت سابالينكا عن أنها خسرت في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2023 أمام التشيكية كارولينا موتشوفا «لأنني لم أكن أملك مضرباً» بشد مناسب.

وأشارت: «لم نكن مستعدين، لم يكن لدي شد مناسب، كان ينبغي علي اللعب بشد أقل، لم أتحكم بالكرة، ولم أشعر أنني على ما يرام».

واختتمت سابالينكا تصريحاتها قائلة: «بعد تلك التجربة، تعلمنا أن لدينا أربعة مضارب إضافية في حقيبة فريقي تحسباً لأي طارئ. من يدري؟ قد تستيقظ وتشعر براحة تامة مع توتر ما، وفي يوم آخر تستيقظ ولا تشعر بأي شيء، عليك أن تكون مستعداً».