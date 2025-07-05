كأس رئيس الدولة للخيول العربية «قمة النخبة» في ألمانيا



أبوظبي (الاتحاد)



بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تواصل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة حضورها المتميز في مضامير أوروبا، وذلك عندما يستضيف مضمار هورنر رينبان في مدينة هامبورج الألمانية، يوم الأحد، المحطة السابعة من سلسلة سباقات الكأس الغالية في نسختها الثانية والثلاثين.

وتحظى سباقات الكأس الغالية باهتمام كبير ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، بما يحافظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالمياً، ويسهم في تحقيق صناعة متطورة لسباقات الخيل العربي.

ويقام السباق بحلّته الجديدة للمرة الأولى في هامبورج، ضمن سباقات «ديربي» ألمانيا التاريخي في نسخته رقم 156، وذلك انطلاقاً من حرص اللجنة العليا المنظمة على اختيار أهم المهرجانات والسباقات الكبرى التي تُنظَّم في أفضل المضامير، بهدف ترسيخ ريادة وإرث الخيل العربي، بما يتناسب مع المكانة المرموقة والعريقة لسباقات الكأس الغالية.

ويقام سباق الكأس الغالية لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، بمشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز يبلغ 250 ألف يورو.

وتضم قائمة الخيول المشاركة نخبة متميزة من الخيل العربي، يتصدرها بطل محطة إيطاليا وممثل الإمارات الجواد «إتش إم الشاهين» (المرتجز - الشيحانة بنت منجز) للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، كما تسجل الشقب ريسينج حضوراً قوياً بمشاركة «الوكرة» (تي إم فريد تكساس - ماجدة) بقيادة الفارس أوليفييه داندين، «الزوير» (تي إم فريد تكساس - زينوبي) بقيادة الفارس فالح بوغنيم، وذلك تحت إشراف المدرب جان دي ميول، الذي سبق أن قاد لوسيل للفوز بلقب سباق محطة فرنسا.

كما تضم القائمة، «الزير» (المأمون مونلو - أسماء الخالدية بنت عامر) للمالك محمد فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس أدري دي فريز، «جعفر» (داحس - بديرة) للمالك أبوبكر صديق عبدالله قدورة، بإشراف فرانسوا روهو، وقيادة الفارس أوجستين ماداميه، «بابيليون تي» (المرتجز - بايبا تي بنت جندل) للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، وقيادة الفارسة آنا فان دن تروست.



من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تسعدنا مواصلة سباقات الكأس الغالية حضورها المتميز، والتواجد في كرنفال تاريخي يحتضن ديربي ألمانيا في نسخته رقم 156، ما يسلط الضوء على مسيرة سباقات كأس رئيس الدولة ودورها الريادي في دعم خطط التقدم والازدهار للخيل العربي عالمياً».

وأضاف: «نؤكد أهمية المحطة الألمانية السابعة، وحرصنا على تجسيد رسالة الكأس الغالية في دعم الملاك والمربين ومرابط الخيول العربية في مختلف مضامير العالم، لتحقيق العديد من الأهداف والتطلعات في الموسم الحالي».

وقال: «تسهم استمرارية أجندة سباقات الكأس الغالية في مضامير أوروبا في تعزيز خططنا الداعمة لتطوير منظومة سباقات الخيل العربي في أوروبا والعالم، ونؤكد أن محطة ألمانيا تُعد واحدة من أهم السباقات الكبرى، وصاحبة حضور رائع وقيمة كبيرة في مشهد سباقاتنا».

وأضاف: «نعرب عن فخرنا بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، ونفخر بمشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في سباق ألمانيا، وباقي السباقات ضمن الأجندة، ما يمثل دلالة مهمة على قيمة ومكانة سباقاتنا، وحرص مرابط الخيل العربي على التواجد والمشاركة بقوة في هذه المحطات التاريخية».