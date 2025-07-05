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الرياضة

بورجيس يكرم جوتا في ويمبلدون

بورجيس يكرم جوتا في ويمبلدون
5 يوليو 2025 10:58

 
لندن (أ ب)

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كان نجم التنس البرتغالي نونو بورجيس يأمل في ارتداء قميص مواطنه الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أرض الملعب في مباراته ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، لكنه اكتفى بشريط أسود على قبعته.
ويفرض نادي عموم إنجلترا قواعد صارمة على اللاعبين بارتداء اللون الأبيض بالكامل أثناء تواجدهم في الملعب، ولكن تم السماح لهم بارتداء الشريط بعد وفاة جوتا وشقيقه في حادث سيارة في إسبانيا.
وتجمعت عائلة وأصدقاء مهاجم ليفربول وشقيقه في الكنيسة، حيث تم نقل جثمانهما لإقامة جنازتهما بالبرتغال، بعد يوم من الحادث المروع.
وصرح بورجيس، المصنف الـ37 عالمياً وأعلى لاعب تنس تصنيفاً في البرتغال، لوكالة الأنباء البرتغالية، بأن وكيله تواصل مع اللجنة المنظمة في ويمبلدون بشأن إمكانية ارتداء قميص منتخب البرتغال، الذي كان يرتديه جوتا، تكريماً للاعب الراحل، لكن لم تتم الموافقة على طلبه.
وودع بورجيس البطولة المقامة على الملاعب العشبية، عقب خسارته أمام الروسي كارين خاشانوف بثلاث مجموعات لمجموعتين، بالدور الثالث للمسابقة.
في المقابل، ارتدى البرتغالي فرانسيسكو كابرال شريطاً أسود اللون على كمه الأيسر خلال منافسات الزوجي بالبطولة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ديوجو جوتا
ويمبلدون
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