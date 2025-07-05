مدرب تشيلسي يتغنى بـ «الليلة المثالية»



فيلادلفيا (د ب أ)



أشاد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بـ «الليلة المثالية»، بعدما تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، في ليلة شهدت تألق إستيفاو ويليان، لاعب بالميراس الذي سينتقل لتشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشيلسي انتزع فوزاً مثيراً 2-1 على بالميراس في فيلادلفيا في دور الثمانية، بعدما غيرت كرة عرضية متأخرة من مالو جوستو اتجاهها ودخلت شباك الفريق البرازيلي.

وكان كول بالمر افتتح التسجيل مبكراً لتشيلسي، وعادل النتيجة النجم الشاب إستيفاو «18 عاماً»، والذي من المنتظر انضمامه إلى تشيلسي بعد نهاية البطولة، بهدف رائع خطف الأنظار.

وقال ماريسكا: «نحن سعداء للغاية، إنه يوم رائع، نحن في قبل نهائي كأس العالم للأندية، البطولة التي تضم أفضل الأندية في العالم، ونحن هنا».

وأضاف: «ربما كانت الليلة المثالية بالنسبة لنا، لأننا فزنا وإستيفاو سجل هدفاً، لذا كانت ليلة رائعة للجميع».

وواجه إستيفاو صعوبة كبيرة أمام مارك كوكوريا في الشوط الأول، الذي هيمن عليه فريق تشيلسي، ولكنه تألق في الشوط الثاني، حيث قاتل الفريق البرازيلي للعودة للمباراة.

وسجل هدف التعادل عندما استلم تمريرة من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية عانقت شباك الحارس روبرت سانشيز.

وقال ماريسكا: «يمكنك أن ترى أنه يمتلك موهبة رائعة، يمكنك أن ترى لاعباً مذهلاً، الشيء الوحيد الآن المتبقي هو أنه عندما تأتي من أميركا الجنوبية أو أي جزء آخر من العالم إلى أوروبا، عليك أن تتأقلم».

وأضاف: «سنساعده لكي يتأقلم وأن يستمتع بكرة القدم قبل أي شيء، لا يوجد لدينا أي شك، إنه لاعب جيد، وإنه سيكون لاعباً مهماً لتشيلسي».