دموع لاعبي البرتغال في «مونديال الأندية»!



أورلاندو (رويترز)



انهمرت دموع روبن نيفيز وجواو كانسيلو، ثنائي الهلال السعودي، خلال دقيقة الصمت حداداً على زميلهما السابق في منتخب البرتغال ديوجو جوتا، قبل مباراة الفريق أمام فلوميننسي البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

وتوفي جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سيارة في شمال غرب إسبانيا صباح الخميس، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران.

وتواصلت التعازي في جوتا وأندريه، إذ انضم نجوم كرة القدم، بما في ذلك كريستيانو رونالدو وستيفن جيرارد، إلى رئيسي وزراء البرتغال وبريطانيا في الحداد على وفاة الشقيقين.

وبدأت مباراة الهلال وفلوميننسي في أورلاندو بولاية فلوريدا بالوقوف دقيقة صمت من قبل اللاعبين والمشجعين، حداداً على جوتا وأندريه.

وأصدر نيفيز، أحد أقرب أصدقاء جوتا (28 عاماً) والذي لعب معه خلال فترتهما في ولفرهامبتون، تحية مؤثرة على إنستجرام قبل ساعة تقريباً من انطلاق اللقاء.

وكتب نيفيز «أينما كنت، أعرف أنك ستقرأ هذه الرسالة، لم نكن أبداً من النوع الذي يقوم بمثل هذه الأمور، وربما سأندم الآن قليلاً، لكنك تعرف ما تعنيه لي بقدر ما أعرف ما أعنيه لك».

وأضاف: «نحن أكثر من مجرد صديقين، نحن عائلة ولن نتوقف عن كوننا عائلة لمجرد أنك قررت التوقيع على عقد يبعدك عنا قليلاً!».

وتابع: «عندما أذهب إلى المنتخب الوطني، ستظل بجانبي على مائدة العشاء، في الحافلة، في الطائرة، ستظل بجانبي كالعادة، سنظل نضحك، ونضع الخطط، ونتشارك حياتنا مع بعضنا البعض».

وقال: «سأتأكد من وجودك دائماً هناك، وسأتأكد من أن عائلتك لن ينقصها أي شيء بينما أنت هناك، بعيداً ولكنك تفكر فينا، وتنتظرنا».

كما وجه البرتغالي بيدرو نيتو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، تحية من القلب لصديقيه عندما خرج إلى الملعب بقميص يحمل اسميهما قبل مباراة دور الثمانية أمام بالميراس في فيلادلفيا.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بعد فوز فريقه 2-1 على بالميراس: «تحدثنا مع بيدرو وكان قرار اللعب من عدمه بيد بيدرو تماماً».

وأضاف: «لقد لعب وبذل جهدا رائعاً في هذه المباراة مع زملائه في الفريق، ونحن نقدر حقا ما فعله».

وقال: «قلت للاعبين إن هذا الفوز كان مهماً لبيدرو، لأننا نعرف مدى قربه من جوتا، لقد بذل جهداً كبيراً، لذلك لا شك أننا نقدر حقاً القرار الذي اتخذه في النهاية».