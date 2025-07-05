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الرياضة

الشارقة يفاضل بين تعرابت وبالعربي

الشارقة يفاضل بين تعرابت وبالعربي
5 يوليو 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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بعد التعاقد مع إيجور كورونادو، أصبح من الصعب بقاء عادل تعرابت وفراس بالعربي معاً، حيث يفضل الصربي ميلوش المدير الفني الجديد للشارقة بقاء أحدهما، حيث إن طريقة لعبهما متشابهة، وانضم إليهما إيجور، والمشكلة تكمن في أن عقد «الثنائي» ممتد مع «الملك»، وهو ما تبحثه شركة الكرة بعناية بعد العودة إلى المدرب، والذي يلتقي يومياً بالقائمين على صفقات الموسم الجديد، من خلال التواصل المباشر أو الاجتماعات عن بُعد، حتى يتمكن الفريق من بدء الاستعداد للموسم بصفوف مكتملة.
ومن المتوقع إقناع أي من اللاعبين بالبقاء في القائمة الآسيوية، وذلك بعد الاتفاق الكامل بين العناصر كافة، مثلما حدث من قبل مع الإسباني باكو ألكاسير.
وتبقى مشكلة أخرى بوجود لاعبين لم يكن لهم التأثير الكبير في المباريات، ومنهم الحسن صالح وعبدالله غانم وخالد باوزير، حيث لعب الحسن صالح 391 دقيقة، وعبدالله غانم 251 دقيقة، وباوزير 166 دقيقة، وهناك اتجاه بأن تتم إعارة الثلاثي بحسب رغباتهم، خاصة أن عقودهم ممتدة مع الشارقة، وما تبحث عنه إدارة الفريق، بالتعاون مع الجهاز الفني، بأن تكون «دكة البدلاء» قوية، ومنحت إدارة الكرة الضوء الأخضر» لبعض اللاعبين البدلاء بالانتقال إلى أندية أخرى.
ورفض ميلوش رحيل لاعب الوسط الكرواتي داركو، رغم أن مشاركاته ليست كبيرة، حيث لعب بالدوري 573 دقيقة، ولكن ميلوش يرى أن داركو لم يحصل على فرصته المناسبة مع الروماني كوزمين، وبالتالي رفض تغييره، خاصة أن عقده ممتد أيضاً مع الفريق. 

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
إيجور كورونادو
فراس بالعربي
ميلوش ميلوييفيتش
كوزمين
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