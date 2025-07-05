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الرياضة

111.6 مليون يورو تنتظر ريال مدريد في كأس العالم!

111.6 مليون يورو تنتظر ريال مدريد في كأس العالم!
5 يوليو 2025 12:44

معتز الشامي (أبوظبي)

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لم ترفع كأس العالم للأندية مستوى المنافسة فقط، بل زادت أيضاً من الحوافز المالية بدرجة كبيرة، خاصة بالنسبة لنادٍ مثل ريال مدريد، الذي يهدف إلى إنهاء الموسم بكأس دولية أخرى ومكافأة مربحة يمكن أن تفيد المؤسسة ولاعبيها، ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، يحصل كل لاعب في ريال مدريد - بمن فيهم نجوم مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام - على مكافأة شخصية قدرها مليون يورو، إذا فازوا بالبطولة في 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ويبرز هذا الوعد المالي داخل غرف الملابس دليلاً واضحاً على طموح النادي في هذه البطولة المُحسّنة التابعة لـ «الفيفا»، إلى جانب المكانة المرموقة، فإن المكافأة الجماعية أكثر لفتاً للانتباه، فإذا فاز فريق تشابي ألونسو بجميع مبارياته المتبقية، يربح النادي ما يصل إلى 111.6 مليون يورو إجمالاً، ويشمل هذا المبلغ جوائز التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والأرباح المضمونة للوصول إلى ربع النهائي، وحقوقاً إضافية مرتبطة بالبطولة، حتى الآن، حصل الفريق على 55.16 مليون يورو، لكن هذا الرقم قابل للزيادة إذا واصل سلسلة انتصاراته.
التحدي القادم للفريق الملكي هو دورتموند، الذي يواجهونه اليوم السبت في ربع النهائي، وهذا ليس مجرد خصم عادي، بل هو نفس الفريق الذي هزموه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ما يجعل المباراة إعادة محفوفة بالمخاطر، حيث يصل الفريق الألماني، الذي يدربه كوفاتش، متعطشاً للثأر، بعد فوزه الصعب على مونتيري بعد مرحلة مجموعات صعبة.
وفي هذه الأثناء، حقق النادي الملكي فوزاً صعباً على يوفنتوس، بفضل هدف من النجم الشاب جونزالو جارسيا، أحد أبرز لاعبي البطولة، ويأمل الفريق أيضاً أن يكون مبابي جاهزاً تماماً لهذه المواجهة الحاسمة.
وبعد إضافة كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال إلى خزائنه، يستعد ريال مدريد لحصد لقب جديد يُضاف إلى رصيده العريق، وإذا نجح فلن يقتصر الاحتفال على المجد الرياضي فحسب، بل سيُحقق ربحاً مالياً أيضاً.

 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
تشابي ألونسو
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
جود بيلينجهام
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