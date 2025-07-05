منتخب الرجبي يواجه وصيف أفريقيا في تصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخبنا الوطني للرجبي - فئة 15 لاعباً - إلى الملحق الآسيوي الأفريقي ليواجه وصيف أفريقيا يوم 26 يوليو الجاري في العاصمة الأوغندية كامبالا، وذلك بعدما احتل وصافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، بالفوز على منتخب سريلانكا بنتيجة 29-21 في الجولة الثالثة والأخيرة، التي أقيمت بينهما بالعاصمة السريلانكية كولومبو.

ولم يتحدد الوصيف أفريقياً حتى الآن، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا الوطني للملحق، وفي حالة فوزه سيلعب في ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع خامس أوروبا وهو منتخب بلجيكا، وثاني أميركا الشمالية، فيما تأهل منتخب هونج كونج إلى المونديال بصدارة التصفيات الآسيوية.

حضر المباراة، خالد ناصر العامري، سفير دولة الإمارات في سريلانكا ومحمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي، رئيس البعثة.

ووجه محمد سلطان الزعابي الشكر إلى خالد العامري، سفير الدولة لدى سريلانكا، على دعمه ومتابعته للمنتخب خلال فترة تواجده في سريلانكا وحضوره المباراة، والحرص على تهنئة اللاعبين بعد الفوز بالمباراة، وإلى فريق عمل سفارة الدولة في سريلانكا، كما وجه الشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري على كل ما قدموه في مشوار التصفيات الآسيوية، مؤكداً أن المشوار لم ينته بعد، وأن هناك محطة مهمة أمام المنتخب في أوغندا للعبور منها إلى تصفيات دبي، وإن كانت المرة الأولى التي يلعب فيها منتخبنا في الملحق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز من جميع اللاعبين خلال فترة التحضير للمباراة المقبلة، والتمسك بأمل التأهل للمونديال من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق للرجبي الإماراتي بالتواجد في أكبر محفل عالمي للعبة، وقال: «لدينا ثقة في هذه المجموعة، والتي قبلت التحدي في التصفيات، وننتظر منهم الكثير، كون طموحاتنا زادت ويهمنا في المقام الأول أن نتعامل مع كل مرحلة على حدة ولا ننظر أبعد منها من أجل أن نحافظ على تركيزنا».