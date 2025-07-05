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الرياضة

12 لاعباً في قائمة منتخب الناشئين لـ «خليجية السلة»

12 لاعباً في قائمة منتخب الناشئين لـ «خليجية السلة»
5 يوليو 2025 16:00

علي معالي (أبوظبي)

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يخوض منتخبنا الوطني للناشئين تدريبه الأول غداً «الأحد» في البحرين، استعداداً لخوض المباراة الأولى يوم بعد غدٍ «الاثنين»، بلقاء الكويت في بطولة الخليج تحت 16 عاماً، والمؤهلة لنهائيات أمم آسيا.
وتضم بعثة المنتخب كلاً من: راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب سالم عتيق الظاهري، والمساعد أيوب أحمد عباس، الإداري سيف عبدالله السويدي، وأخصائي العلاج سامر بوهندي، إضافة إلى 12 لاعباً وهم: عبدالله الشحي، خليفة عبدالرحيم، ربيع إسماعيل، حميد عيسى، سيف بسام، محمد فيصل، حسين فاضل، طارق زياد، عبيد أحمد، عبدالله إبراهيم، حمدان محمد، وسعيد سليمان.
وقال راشد عبدالله النقبي: «يشارك في البطولة منتخبات البحرين المستضيف، والسعودية والكويت وسلطنة عُمان، وتم تعديل نظام البطولة بعد اعتذار المنتخب القطري، لتقام بمجموعة واحدة بدلاً من مجموعتين، على أن يتأهل لنهائيات آسيا الفريقين الأول والثاني في الترتيب العام».
وأضاف: «خاض منتخبنا عدداً من المباريات الودية قبل السفر للبحرين مع أكاديميات مختلفة بالدولة، للوصول باللاعبين إلى حالة فنية وبدنية مناسبة، وأن هذه النسخة سوف تشهد تنافساً كبيراً، في ظل رغبة كافة المنتخبات في التأهل للنهائيات، واستعدت المنتخبات المنافسة بشكل قوي منذ فترات طويلة، وأن منتخبنا قام بتجهيز نفسه خلال فترة قصيرة تقارب الـ 15 يوماً». 
وقال: «المباراة الأولى ضد الكويت، ثم السعودية في اليوم التالي، على أن يحصل على راحة يومين، ثم يعاود المباريات بلقاء الجولة الثالثة ضد البحرين 11 يوليو، والمباراة الختامية مع سلطنة عمان يوم 12 يوليو».

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