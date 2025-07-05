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الرياضة

لوكلير «الأسرع» في «التجربة الثالثة» لسباق «فورمولا- 1 البريطاني»

لوكلير «الأسرع» في «التجربة الثالثة» لسباق «فورمولا- 1 البريطاني»
5 يوليو 2025 16:43

سيلفرستون (د ب أ)

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سجل تشارلز لوكلير، اليوم، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، المقرر إقامته غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، حيث كان الفارق الزمني بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى أقل من 1ر0 ثانية.
وسجل لوكلير، سائق فريق فيراري، أسرع زمن للفة بلغ دقيقة و498ر25 ثانية على المضمار الأيقوني سيلفرستون البالغ طوله 5891 كيلومتراً، وأنهى التجربة متفوقاً على الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، ومتصدر ترتيب فئة السائقين، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بفارق 068ر0 ثانية و087ر0 ثانية على الترتيب.
وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز الرابع بفارق 108ر0 ثانية خلف المتصدر، وهو الأمر الذي يشير إلى أن التجربة الرسمية، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، والسباق، المقرر إقامتها غداً، سيكونان في غاية الإثارة.
واحتل سائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون، الذي تصدر التجربة الحرة الأولى أمس الجمعة، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أفضل بكثير، لكن هاميلتون اضطر لإلغاء لفة سريعة في نهاية التجربة بسبب رفع العلم الأحمر نتيجة وجود حطام على المسار، وذلك بعد أن تصدر التوقيت في أول قطاعين من المضمار.

بطولة العالم للفورمولا-1
بريطانيا
لويس هاميلتون
لاندو نوريس
تشارلز لوكلير
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