بوجاتشار أبرز المرشحين للقب «طواف فرنسا»



ليل (أ ف ب)



انطلق 184 دراجاً، بينهم المرشح الأوفر حظاً والباحث عن لقب رابع السلوفيني تادي بوجاتشار، في «النسخة 112» من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، في المرحلة الأولى بمدينة ليل الشمالية قبل أسبوع أول يتوقع أن يكون صعباً.

بعد ثلاثة انطلاقات متتالية خارج فرنسا، واثنتين في المستقبل القريب «برشلونة الإسبانية العام المقبل وإدنبره الأسكتلندية في 2027»، عاد الانطلاق الكبير إلى داخل فرنسا، في نسخة فرنسية خالصة.

وبعد موجة الحرّ الأسبوع الماضي، كان الطقس معتدلاً في الشمال (23 درجة مئوية)، لكن خلال المرحلة الدائرية التي تبلغ مسافتها 185 كلم، تعين على الدراجين توخي الحذر من الرياح وحتى الأمطار المحتملة في نهايتها.

ويُعدّ طواف فرنسا أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، بعد الألعاب الأولمبية وكأس العالم في كرة القدم، إذ يجذب 12 مليون متفرج على الطرق.

ويَعد السباق بمنافسة قوية، خصوصاً بين بوجاتشار دراج «فريق الإمارات» وغريمه الدنماركي يوناس فينجيجارد.

قال البلجيكي ريمكو إيفينيبول، حامل ذهبيتين أولمبيتين في ألعاب باريس 2024 وثالث طواف فرنسا العام الماضي «سنحاول الصمود وفي نهاية الأسبوع سنرى نتائج أرض المعركة».

بالنسبة للدراج الشاب، فإن «الطواف الحقيقي بالنسبة للترتيب العام لن يبدأ سوى في «جبال» البيرينيه»، حيث سيصل المشاركون إلى قمتي أوتاكام وسوبربانيار.

وبحال إحرازه اللقب الرابع، بعد أعوام 2020 و2021 و2024، سيتساوى بوجاتشار «26 عاماً» مع البريطاني كريس فروم، ويصبح على بعد لقب واحد من أصحاب الرقم القياسي بخمسة ألقاب: الفرنسيان جاك أنكتيل وبرنار إينو، البلجيكي إدي ميركس والإسباني ميجل إندورين.

في طريقه، قد يحرز بطل العالم السباق الـ100 في مسيرته والمرحلة 18 في طواف فرنسا، وهو رقم يضعه بين الأعظم في هذا السباق.

الوحيد الذي سيكون بمقدوره مزاحمته على اللقب منطقيا، هو فينجيجارد بطل نسختي 2022 و2023.

يمكن للدنماركي الذي قال «لم أشعر بهذه القوة من قبل»، أن يعتمد على فريقه فيسما القوي الذي يضم الأميركيين ماتيو يورجنسون وسيب كوس والبريطاني سايمون يايتس والبلجيكي فاوت فان آرت.

ومن المرشحين للصعود على منصة التتويج، السلوفيني الآخر بريموش روجليتش، لكن يتعين على ابن الخامسة والثلاثين إنهاء السباق، الأمر الذي لم ينجح في تحقيقه منذ 2020.

وينتهي السباق في السابع والعشرين من يوليو على جادة شانزيليزيه الشهيرة في العاصمة باريس، بعد مرور غير مسبوق على تلة مونمارتر وسنة على اختبار مماثل في أولمبياد باريس 2024، لكن قبل كل شيء «علينا ألا نفسد كل شيء في الأسبوع الأول» على حد تعبير بوجاتشار.