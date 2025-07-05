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الرياضة

أندرييفا.. «التأهل السهل» في ويمبلدون

أندرييفا.. «التأهل السهل» في ويمبلدون
5 يوليو 2025 18:20


لندن (أ ف ب)

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بلغت الروسية الشابة ميرا أندرييفا، المصنفة سابعة، الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها السهل على الأميركية هايلي بابتيست 6-1 و6-3.
وفي مواجهة اللاعبة الأميركية البالغة 23 عاماً والمصنفة 55 عالمياً، احتاجت الروسية البالغة 18 عاماً، المتوجة هذا العام بلقبي دورتي دبي وإنديان ويلز الألف نقطة، إلى ساعة و18 دقيقة، كي تحسم اللقاء، وتبلغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في ملاعب نادي عموم إنجلترا من أصل ثلاث مشاركات.
وتمني الروسية التي تبقى أفضل نتيجة لها في «الجراند سلام» وصولها إلى ربع نهائي رولان جاروس العام الماضي، النفس بأن تتفوق على نتيجة 2023 من أجل بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في البطولة الإنجليزية، لكنها قد تصطدم في اختبارها التالي بحاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا السابعة عشرة في حال فوز الأخيرة على الأميركية إيما نافارو العاشرة.
وبلغت الدور ذاته الروسية الأخرى ليودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة للمرة الثانية أيضاً، لكن في رابع مشاركة لها، وذلك بفوزها على الأسترالية من أصل روسي داريا كاستاكينا السادسة عشرة بسهولة 6-2 و6-3.
وتلتقي ابنة الـ26 عاما التي لم تذهب سابقاً أبعد من ثمن النهائي في أي مشاركة لها في البطولات الكبرى، الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو. 

التنس
لندن
إنجلترا
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
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