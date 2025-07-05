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الرياضة

العين يجدد عقد بارك حتى 2026

العين يجدد عقد بارك حتى 2026
5 يوليو 2025 18:53

معتز الشامي (أبوظبي)
أعلنت شركة الكرة بنادي العين عن تجديد عقد الكوري الدولي بارك، وذلك لمدة موسم، وحتى صيف 2026، في رغبة من جانب النادي، لتوفير الاستقرار المطلوب.
كما وجهت الشكر لكل من البرتغالي فابيو كاردوسو والأرجنتيني سيجوفيا، بعد انتهاء الإعارة.
ويواصل العين المفاوضات مع أكثر من لاعب في مركز الجناح وصناعة اللعب والهجوم، بينما اقترب من إتمام اتفاقه مع الظهير الأيسر البيروفي نيكولاس أماسيفوين، البالغ من العمر «19 عاماً»، في صفقة انتقال حُر ليتم قيده في فئة المقيمين.
وعلى الجانب الآخر، اقترب محمد عوض الله لاعب العين من الانتقال إلى الدوري البولندي والتوقيع مع نادي ليتشا جدانسك، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سينتقل اللاعب على سبيل الإعارة لمحطته الجديدة لمدة موسم واحد.
وفيما يتعلق بالمعسكر الخارجي، استقرت شركة الكرة على اختيار إسبانيا مقراً للمعسكر، وسيلتقي الفريق أمام كل من غرناطة وليتشي، ويتم الترتيب لودية ثالثة.

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