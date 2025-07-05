تشيلسي يتعاقد مع جيتنز حتى 2032

لندن (د ب أ)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم، تعاقده مع الجناح الإنجليزي الشاب جيمي جيتنز من صفوف بروسيا دورتموند الألماني بعقد يمتد حتى عام 2032، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار).

وانضم جيتنز إلى تشيلسي بعقد يمتد لسبع سنوات، لكنه لن يكون مؤهلاً للعب في كأس العالم للأندية بعد مشاركته مع دورتموند في البطولة.

وشارك جيتنز في 76 مباراة في الدوري الألماني مع دورتموند، وأحرز 12 هدفاً، وشارك أيضاً في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ثالث لاعب ينضم إلى تشيلسي هذا الصيف، بعد ضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون وجواو بيدرو من برايتون. وقال جيتنز للموقع الرسمي لتشيلسي: «إنه شعور رائع.. شعور رائع أن أنضم إلى نادٍ عريق مثل تشيلسي».

وأضاف: «أتطلع بشوق للتعلم من جميع أفراد الفريق وأن أبذل قصارى جهدي هنا... إنه شعور رائع».