«صيف العين الرياضي» يُطلق «النسخة الثانية»

معتصم عبدالله (العين)

انطلقت فعاليات «صيف العين الرياضي» بنسخته الثانية، في مركز أدنيك العين، لتقديم تجربة رياضية وترفيهية متكاملة ومُكيّفة خلال فصل الصيف، وذلك خلال الفترة من 5 يوليو الجاري ولغاية 18 أغسطس المقبل.

وحضر انطلاق الفعاليات عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

وتسعى فعاليات صيف العين الرياضي التي تنظمها مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تحويل موسم الصيف إلى موسم يسهم في تعزيز صحة المجتمع، عبر توفير مساحات واسعة ومكيّفة لتمكين الأفراد والعائلات من الحفاظ على نشاطهم، وممارسة مختلف الرياضات في مساحة تتجاوز 6500 متر مربع، حيث تضم 11 رياضة موزعة على 15 ملعباً ومنطقة لياقة بدنية، بما في ذلك كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والريشة الطائرة، والكريكيت السريع، والتنس، وغيرها.

يشجع موسم صيف العين الرياضي مجتمع مدينة العين، على ممارسة الرياضات والأنشطة البدنية، لتبني نمط حياة صحي، في بيئة داخلية آمنة ومريحة، إذ تستقبل الزوار والمشاركين من جميع الأعمار والاهتمامات الرياضية يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، إضافة إلى ذلك، ستتضمن الفعاليات المجتمعية مسابقات منظمة وبطولات فرق، إلى جانب فرص للعب الحر.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بالتعاون مع مجموعة أدنيك في تنظيم الدورة الثانية من فعالية صيف العين الرياضي، التي تعكس رؤيتنا المشتركة نحو ترسيخ أسلوب حياة نشط وتعزيز التلاحم المجتمعي، ومن خلال تقديم مرافق رياضية على أعلى مستوى وتوفير باقة متنوعة من الأنشطة، نسعى إلى تحفيز مختلف أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والاهتمام باللياقة البدنية، خاصة في فصل الصيف. وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تنمية الأجيال القادمة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة متميزة في مجالي الرياضة والصحة».

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن إطلاق النسخة الثانية من صيف العين الرياضي يجسد التزامنا تجاه تعزيز صحة المجتمع، إذ صممنا هذا الموسم ليُمكن العائلات والأفراد من جميع الأعمار وعلى اختلاف مستويات لياقتهم البدنية للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية. مع تركيزنا على توفير منصة تجمع بين اللياقة والمتعة وسهولة الوصول، في مرافق متطورة، وتتميز بأعلى مستويات المرونة، وهو ما ينسجم مع «عام المجتمع» والرؤية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الشمولية ونمط الحياة الصحي النشط والمستدام».

وتتميز الفعاليات ببرامج تدريبية متخصصة وورش عمل احترافية تهدف إلى تنمية المهارات الرياضية، ورفع مستوى اللياقة، وتعزيز التطور الشخصي، ويقود هذه الجلسات مدرّبون معتمدون ذوو خبرة واسعة في المجال الرياضي واللياقة البدنية، فيما توفر مجموعة أدنيك مواقف واسعة للمركبات على مدار الساعة، وعربات للطعام ومرافق تقدم المشروبات الصحية، إلى جانب باقات مخصصة للمجموعات والشركات، ومرافق صحية للمشاركين.

وتتضمن فعالية صيف العين الرياضي برامج تدريبية متخصصة وورش عمل احترافية تهدف إلى تطوير المهارات الرياضية، ورفع مستويات اللياقة البدنية، وتعزيز النمو الشخصي، وذلك تحت إشراف مدربين معتمدين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الرياضة والرفاهية. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم مركز أدنيك العين مواقف سيارات آمنة على مدار الساعة، وشاحنات طعام وشراب صحية، وباقات خاصة للمجموعات والشركات، ومرافق صحية ولياقة بدنية.

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة المسعود للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، التزامها كراعي سيارات رسمي لهذا الموسم، وتعزيز نمط الحياة الصحي والنشط، معززة بذلك دورها في دعم فعاليات صيف العين الرياضي، حيث تهدف المسعود للسيارات من خلال هذه المبادرات إلى تشجيع الشباب على إعطاء الأولوية للياقة البدنية وتنمية مواهبهم، والإسهام في تنمية جيل حيوي وصحي.

وخلال الفترة من 5 يوليو وحتى 8 يوليو الجاري يمكن للراغبين المشاركة في أنشطة الفعاليات بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للفعالية، والحجز للدخول مجاناً، وذلك خلال أول ثلاثة أيام فقط من انطلاق الفعاليات، كما ستتوافر عبر الموقع الإلكتروني باقات ليوم واحد، وثلاثة أيام وأسبوعياً لمن يرغب من الأفراد، والعائلات، والمشاركين في الفعاليات للحجز بكل سهولة ويُسر.